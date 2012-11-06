اطلاع رسانی به کودکان ضامن حیات بناهای تاریخی است

به گزارش خبرنگار مهر، اطلاع رسانی به تمامی اقشار جامعه به ویژه کودکان ضامنی برای حیات آثار و بناهای تاریخی است. برپایی کلاسهای آموزشی برای کودکان در مدارس شهر و روستا برای آگاه کردن آنان از اهمیتهای آثار تاریخی و مراقبت از آنها، بی شک از استخدام نیروهای فراوانی برای پایش و مانیتورینگ آثار، کار سازتر خواهد بود.

در این میان یکی از وظایف سازمان میراث فرهنگی و پایگاه های آن به ویژه پایگاه های جهانی، برپایی کلاسهای آموزشی به منظور آشنایی با چگونگی نحوه رفتار در محدوده های تاریخی و مراقبت از آنها برای کودکانی است که صاحبان فرهنگ آینده جامعه خواهند بود. هرچقدر که در این خصوص فعالیتهای گسترده تری صورت گیرد شاهد نتایج مطلوبتری در آینده خواهیم بود.



پایگاه میراث جهانی سازه های آبی تاریخی شوشتر از آغاز تاسیس تاکنون در این خصوص برای کودکان شهر و روستاهای شوشتر برنامه های مختلفی با همکاری اداره آموزش و پرورش داشته است. بازدید های علمی از آثار، برگزار کلاسهای آموزشی و آشنایی با آثار تاریخی شوشتر برای مربیان پیش دبستانی،رها کردن تعداد زیادی اردک و بچه ماهی در رودخانه و برخی برنامه های مناسبتی نظیر شب یلدا و جشن باد بادکها از جمله این فعالیتها به حساب می آیند.



از سال 1390 این پایگاه به منظور معرفی اهمیتهای میراث جهانی و معرفی سازه های آبی اقدام به پخش برنامه ها و فیلمهای آموزشی در این خصوص کرده که نتایج و تاثیرات آن را می توان از روی آثار و نقاشیهای کودکانه آنها مشاهده کرد.



در اجرای این برنامه ها تیمی از کارشناسان پژوهشی پایگاه با اداره آموزش و پرورش شوشتر به منظور ارائه دوره های آموزشی در مدارس مختلفی از شوشتر و حومه همکاری داشته اند.آخرین مدرسه ای که پذیرای کارشناسان این پایگاه بوده مجتمع آموزشی و پرورشی دکتر حسابی در روستای حاج منعم در تاریخ نهم آبان ماه جاری بوده است.



در تمامی این برنامه ها، دانش آموزان بعد از آموزش اقدام به کشیدن نقاشی از برخی آثار تاریخی و چگونگی نگهداری آنها با زبان و حالات کودکانه خود کرده اند که در نوع خود بسیار جالب و دیدنی است.



شایسته است تا مسئولین در این خصوص اقدامات و زیر ساختهای لازم برای این کودکان برای بازدید از آثار تاریخی را فراهم کنند زیرا حضور کودک در کنار آثار و بیان اهمیتها و تذکرات بسیار موثر تر خواهد بود.



امیدواریم تا با توکل بر خدای متعال و همکاری مسئولین این مهم تا دور افتاده ترین روستای و محروم ترین مدرسه های روستائی این شهرستان انجام پذیرد.

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علی محمد چهارمحالی

معاونت فنی و پژوهشی پایگاه میراث جهانی سازه های آبی تاریخی شوشتر