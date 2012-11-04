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۱۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

فروزش:

16 زنجانی بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی در شش ماه اول امسال فوت کردند

16 زنجانی بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی در شش ماه اول امسال فوت کردند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل پزشکی قانونی استان زنجان گفت: در نیمه نخست سال جاری در استان 16 نفر شامل 13 مرد و 3 زن در اثر بیماری قلبی و عروقی جان خود را از دست داده اند.

مهدی فروزش در گفتگو با مهر با بیان اینکه در 6 ماهه اول امسال 10 مرد بر اثر سکته قلبی در استان فوت کرده اند اظهار داشت: در این مدت یک مرد نیز بر اثر بیماری عفونی ریوی جان خود را از دست داده است.
 
وی با اشاره به فوت یک مرد و یک زن در اثر بیماری مغز و اعصاب افزود: در نیمه نخست امسال یک زن نیز بر اثر بیماری های عضلانی اسکلتی فوت کرده اند.
 
مدیر کل پزشکی قانونی استان زنجان با یاآوری اینکه 2 نفر نیز در این مدت در اثر کهولت سن فوت کرده اند، خاطرنشان کرد: در مجموع در 6 ماهه نخست امسال 331 نفر در استان به علت های گوناگون جان خود را از دست داده اند.
کد مطلب 1735545

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