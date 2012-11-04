فرشید برهان آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، اظهار داشت: طی تفاهم نامه ای با مرکز رشد پارک علم و فناوری پردیس ریاست جمهوری مقرر شد به زودی یکی از مراکز اقماری "رشد" این پارک در مرکز تربیت مربی مستقر در کرج افتتاح شود.



وی یادآور شد: مرکز تربیت مربی نخستین مرکز سازمان فنی و حرفه ای کشور است که مجوز ایجاد مرکز "رشد" اقماری پارک فناوری پردیس به آن ارائه شد.



برهان آزاد هدف از امضای این تفاهم نامه را عملیاتی کردن و به تولید رساندن پروژه های تحقیقاتی مرکز رشد پارک فناوری پردیس برشمرد و گفت: با ایجاد این مرکز اقماری در تربیت مربی، شرکتهای دانش بنیان به منظور به تولید رساندن تحقیقات، مهارت آموزی را هم به شرکت های دیگر و هم به علاقه مندان و متقاضیان پژوهش ها و محصولات جدید ارائه می دهند.



وی ادامه داد: به عنوان نمونه، مراحل تحقیقات و آزمایش برای ساخت دستگاه و وسایل مورد نیاز در صنعت یا کشاورزی ابتدا در مرکز تربیت مربی دنبال و اجرا می شود تا پس از آن به تولید برسد.

شرکت های کشاورزی و صنعتی در اولویت استقرار در مرکز تربیت مربی اند



معاون آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه تمام شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک برای ایجاد دفتر نمایندگی در مرکز تربیت مربی اعلام آمادگی کرده اند، تاکید کرد: در جذب و ایجاد نمایندگی سایر شرکتهای دانش بنیان نیز اولویت با شرکت های مرتبط با کشاورزی و صنعت است.



برهان آزاد با اشاره به تخصص شرکتهای دانش بنیان اظهار داشت: این شرکتها نیز پس از استقرار دانش و تخصص خود را به مهارت آموزان مرکز تربیت مربی ارائه می دهند و به این ترتیب همکاری دو جانبه ای بین مرکز و پارک برقرار می شود.



وی با اشاره به فضای 750 متر مربعی این مجموعه اضافه کرد: این مجموعه هم اکنون مراحل ساخت را می گذارند و طبق زمانبندی ها قرار است در 22 بهمن امسال به بهره برداری برسد.