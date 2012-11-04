به گزارش خبرنگار مهر، سعید عبدالحسینی قبل از ظهر یکشنبه در نشست خبری که در محل بیمارستان رضوی و به منظور اطلاع رسانی در باره برگزاری اولین دوره فوق تخصصی قلب برگزار شد اظهار داشت: بیمارستان رضوی بنا به خواست آیت الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی برای انجام کارهای پژوهشی وعلمی و پیشتازی در همه علوم پزشکی و در ادامه فعالیت های گذشته خود در زمینه برگزاری کنگره ها وجلسات علمی تصمیم به برگزاری این مدرسه علمی گرفته است.

وی افزود: در راستای رفع نیاز داخلی و افزایش توانمندی های جراحان کشورمان و کسب جدیدترین روشها در جراحی قلب وهمچنین فراگیری روش های نو وجدید با همکاری انجمن جراحان قلب اروپا به ریاست پروفسورتورینو در بیمارستان رضوی اولین دوره فوق تخصصی با آموزش تکنیک های پیشرفته جراحی عروق کرونر وآئورت در مدت حداکثر سه روز برگزار خواهد شد.

عبدالحسینی بیان کرد: کل ظرفیت پذیرش این دوره 30 نفر است که در مجموع تاکنون 50 نفر برای شرکت در این دوره ثبت نام کرده اند.

وی افزود: علاوه بر ثبت نام تعداد زیادی از متخصصان کشورمان چند متخصص از کشورهای عربی و کشور افغانستان نیز در این دوره ثبت نام کرده اند.

وی گفت: این دوره ها به شکل تئوری وعملی و با جراحی بر روی قلب حیوانات انجام خواهد شد، ضمن اینکه استادان این دوره که قبلا چند دوره دیگر در کشورهای مانند آلمان فرانسه و بلژیک برگزار کرده اند احتمالا چند عمل جراحی قلب بر روی بیماران قلبی که در محدوده دوره آموزشی است انجام خواهند داد.

رئیس بیمارستان رضوی توضیح داد: بیماری های قلبی یکی از شایعترین علل مرگ و میر در ایران است به همین دلیل بیمارستان رضوی این دوره را در اولویت برگزاری قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه 46 درصد مردم کشورمان به نوعی بیماری قلبی رنج می برند پایین آمدن سن بیماری های قلبی را مورد توجه قرار داد و گفت:26 در صد علت های مرگ در ایران بیماری های قلبی است.

وی افزود: این دوره آموزشی بیماری های آئورت وعروق کرونر را در بر خواهد گرفت و دوره های فوق تخصص که شامل انواع دیگر بیماری های قلبی می شود در طی سال های آینده برگزار خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت بیماران مغز و اعصاب یکی دیگر از اولویت های این گونه دوره های تخصصی را در رابطه با این نوع بیماران دانست و بیان کرد: در برگزاری مدارس فوق تخصصی سال های آینده، بیماری های دیگری هم مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی همه شرکت کنندگان در این دوره ها را متخصصان و فوق تخصص های قلب دانست و گفت: این دوره برای اولین بار در خاورمیانه برگزار می شود.

عبدالحسینی اظهار داشت: این کلاس ها از روز سه شنبه 16 آبانماه سال جاری در محل بیمارستان رضوی برگزار خواهد شد.