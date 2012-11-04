افزایش 69 میلیون دلاری صادرات مازندران در هفت ماهه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی هاشم پور افزود: در هفت ماه سالجاری بیش از یک میلیون و 420 هزار تن انواع مواد غذایی شامل: بیسکوئیت، پوره، نوشابه و آبمعدنی، رب گوجه فرنگی، آب میوه و کنسانتره، سیمان، محصولات کشاورزی، انواع مواد معدنی، مصالح ساختمانی، مصنوعات چوبی به ارزش بیش از 223 میلیون دلار به مقصد کشورهای عراق، روسیه، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ارمنستان، افغانستان، ویتنام، هنگ کنگ، مالزی، امارات، سوریه، لبنان، ترکیه، چین، ژاپن صادر شد.

وی افزود: صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 45 درصد رشد داشته است.

هاشم پور با بیان اینکه پیش بینی صادرات در هفت ماهه سالجاری، رقم 46 میلیون دلار بوده اظهار داشت: با توجه به صادرات 223 میلیون دلار،میزان 152 درصد اهداف این بخش در هفت ماهه سالجاری محقق شد.

از سرگیری ساخت مرکز منطقه ای جراحی قلب باز شمال



فرماندار قائم شهر گفت: با مشخص شدن پیمانکار جدید، ساخت مرکز منطقه ای جراحی قلب باز شمال کشور واقع در این شهرستان از سر گرفته شد.

علی پیرفلک در حاشیه بازدید از مراحل ساخت این مجموعه بزرگ درمانی کشور اظهار داشت: ساخت این بیمارستان از مصوبات سفر نخست دولت به مازندران بوده که باید در بهمن ماه سال 89 پایان می یافت.

وی با اعلام پیشرفت فیزیکی 65 درصدی این طرح، ادامه داد: کندی در روند اجرای طرح و تعلل در انجام کار سبب شد تا قرار داد این پیمانکار قبلی لغو شود.

راه اندازی پردیس بین الملل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی



کریم سلیمانی، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، از راه اندازی پردیس بین الملل این دانشگاه در شهرستان ساری خبر داد و گفت: دانشگاه برای راه اندازی پردیس بین الملل برنامه ریزی کرده که بخشی از هزینه آن از طریق شهریه دانشجویان تأمین خواهد شد.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری درپردیس دانشگاهی خود برای سال91 دوره دکتری تخصصی و ارشد، دانشجو می پذیرد، تصریح کرد: پذیرش دانشجو در سه رشته دکتری تخصصی از طریق آزمون سازمان سنجش و چهار رشته کارشناسی ارشد از طریق مصاحبه انجام می پذیرد.

سلیمانی، رشته های مورد پذیرش در مقطع دکتری را، دکتری تخصصی مهندسی آبخیزداری، آبیاری و زهکشی و علوم دامی، تغذیه دام وطیور دانست و اذعان داشت: برای ورودی های سال91 شهریه تحصیلی برای هر نیمسال تحصیلی دوره دکترای تخصصی شش میلیون و سیصد هزار تومان است.