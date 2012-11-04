به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر رجبی با اعلام این خبر افزود: این کمک های نقدی از سوی استانداری البرز، اداره های کمیته امداد امام خمینی(ره)، فرمانداریهای نظرآباد و طالقان، ادارات کل تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، صنعت و معدن و آموزش و پرورش، پژوهشکده های بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و علوم و فنون هسته ای، کتابخانه های عمومی و برخی از واحدهای تولیدی استان اهدا شده است.
وی اظهار داشت: از هنگام وقوع زلزله در این مناطق کمک های غیر نقدی مردم و دستگاههای اجرایی استان نیز شامل اقلام بهداشتی، البسه، وسایل گرمایشی، مواد خوراکی، اعزام آمبولانس و ماشین آلات سنگین و امدادرسان به مناطق زلزله زده ارسال شده است.
رجبی ادامه داد: شرکت های خدمات رسان گاز و آب و فاضلاب استان نیز با ارسال تجهیزات از قبیل لوله و مخزن در ترمیم شبکه های آب و گاز شهرهای زلزله زده کمک کردند.
وی گفت: اعزام گروه های جهادی، تیم های عملیاتی امداد ونجات، اختصاص بخشی از حقوق کارمندان برخی از دستگاه ها به صورت خودجوش از دیگر کمک های نقدی و غیر نقدی دستگاه های اجرایی این استان است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یادآور شد: از سوی فرمانداری نظرآباد این استان نیز مبلغ یک میلیارد ریال برای ساخت یک باب مدرسه در شهرستان زلزله زده هریس در استان آذربایجان شرقی اختصاص داده شده است.
رجبی اعلام کرد:
کمک 6 میلیارد ریالی البرزیها به هموطنان زلزله زده آذربایجان شرقی
کرج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری گفت: مردم و دستگاه های اجرایی این استان تاکنون شش میلیارد و 137 میلیون و 159هزار و 566 ریال به زلزله زدگان کشورمان در آذربایجان شرقی کمک نقدی کرده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر رجبی با اعلام این خبر افزود: این کمک های نقدی از سوی استانداری البرز، اداره های کمیته امداد امام خمینی(ره)، فرمانداریهای نظرآباد و طالقان، ادارات کل تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، صنعت و معدن و آموزش و پرورش، پژوهشکده های بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و علوم و فنون هسته ای، کتابخانه های عمومی و برخی از واحدهای تولیدی استان اهدا شده است.
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