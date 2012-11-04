کمک 6 میلیارد ریالی البرزیها به هموطنان زلزله زده آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر رجبی با اعلام این خبر افزود: این کمک های نقدی از سوی استانداری البرز، اداره های کمیته امداد امام خمینی(ره)، فرمانداریهای نظرآباد و طالقان، ادارات کل تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، صنعت و معدن و آموزش و پرورش، پژوهشکده های بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و علوم و فنون هسته ای، کتابخانه های عمومی و برخی از واحدهای تولیدی استان اهدا شده است.



وی اظهار داشت: از هنگام وقوع زلزله در این مناطق کمک های غیر نقدی مردم و دستگاههای اجرایی استان نیز شامل اقلام بهداشتی، البسه، وسایل گرمایشی، مواد خوراکی، اعزام آمبولانس و ماشین آلات سنگین و امدادرسان به مناطق زلزله زده ارسال شده است.



رجبی ادامه داد: شرکت های خدمات رسان گاز و آب و فاضلاب استان نیز با ارسال تجهیزات از قبیل لوله و مخزن در ترمیم شبکه های آب و گاز شهرهای زلزله زده کمک کردند.



وی گفت: اعزام گروه های جهادی، تیم های عملیاتی امداد ونجات، اختصاص بخشی از حقوق کارمندان برخی از دستگاه ها به صورت خودجوش از دیگر کمک های نقدی و غیر نقدی دستگاه های اجرایی این استان است.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یادآور شد: از سوی فرمانداری نظرآباد این استان نیز مبلغ یک میلیارد ریال برای ساخت یک باب مدرسه در شهرستان زلزله زده هریس در استان آذربایجان شرقی اختصاص داده شده است.