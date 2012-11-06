اضافه شدن یک روانشناس به نفت آبادان/ زمان بازگشت کاسیمیرو و اردوی کردان

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات روحی و روانی بازیکنان صنعت نفت حتی با حضور "آلفردو کاسیمیرو" سرمربی پرتغالی برطرف نشده است. آنها به رغم اینکه در سه مسابقه فقط یک گل دریافت کرده‌اند ولی نتوانسته‌اند گلی به ثمر برسانند. به همین خاطر باشگاه در نظر دارد از یک روانشناس برای حل این مشکل استفاده کند.

این روانشناس از امروز سه شنبه در تمرین صنعت نفت حاضر می‌شود و به صورت گروهی و فردی رفع مشکل روحی بازیکنان را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

کاسیمیرو هم که بعد از بازی با مس کرمان به پرتغال رفته بود، سه شنبه به آبادان بر می‌گردد تا تمرینات تیم را زیر نظر بگیرد. بازیکنان صنعت نفت از امروز تمرینات خود را زیر نظر دستیاران کاسیمیرو آغاز می‌کنند.

تیم فوتبال صنعت نفت تا چند روز پیش از بازی راه آهن در آبادان تمرین می‌کند و چهار روز قبل از این مسابقه عازم کردان کرج خواهد شد. شاگردان کاسیمیرو بعد از این اردو به تهران می‌آیند و در پانزدهمین مسابقه خود در لیگ برتر به مصاف راه آهن می‌روند.