شکاف بین واشنگتن و آنکارا بر سر سوریه بیشتر خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، با اینکه مقامات ترکیه برای برون رفت از باتلاق سوریه به فعال شدن آمریکا در قبال سوریه بعد از تعیین تکیلف انتخابات ریاست جمهوری این کشور دل بسته اند، کارشناسان معتقدند سیاست آمریکا در قبال سوریه تغییر نخواهد کرد و حتی اختلاف ترکیه و آمریکا در این خصوص بیشتر خواهد شد.

روزنامه " تودی زمان " چاپ ترکیه ضمن پرداختن به مسئله مذکور نوشت : هرچن که مقامات ترکیه مطمئن هستند که بعد از تعیین تلکلیف انتخابات آمریکا اوضاع در سوریه تغییر خواهد کرد اما برخی از تحلیلگران در ترکیه و غرب به این مسئله خوش بین نیستند .

به نوشته این روزنامه حتی بعد از انتخابات آمریکا اختلاف این دو کشور بر سر سوریه بیشتر خواهد شد وفرقی نمی کند که در آمریکا چه کسی روی کار بیاید ، هرکسی که روی کار بیاید توقعات ترکیه را در قبال سوریه برآورده نخواهد کرد.

بنا به تحلیل این روزنامه بر خلاف ادعای " رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه که معتقد است انتخابات آمریکا برای سوریه تعیین کننده خواهد بود ، " اوباما " رئیس جمهور فعلی آمریکا و " میت رامنی" کاندیدای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هر دو سیاست یکسانی در قبال سوریه دارند و صرفا هر دو خواستار کناره گیری بشار است از قدرت هستند و هر دوی آنها با مداخله نظامی در این کشورمخالفند.