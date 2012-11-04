به گزارش خبرنگار مهر، در پیام این مرجع عالیقدر آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدّار

جناب آقایان سید هبت الدین و سید شرف الدین دام توفیقهما

ارتحال عالم ربانی، فقیه مجاهد آیت الله آقای حاج سید کرامت الله ملک حسینی رضوان الله علیه را که عمر پربرکت خود را در راه تعلم و تعلیم علوم اهل بیت عصمت علیهم السلام و اداره حوزه علمیه و تربیت فضلا و طلاب محترم علوم دینی و ارشاد و نشر و تبلیغ معارف اسلامی و حضور بسیار متعهدانه و ثمر بخش در عرصه های انقلاب عزت بخش اسلامی و تقدیم فرزند برومند خویش در همین راه سپری کرد و به لقاء الله پیوست به محضر علمای آن سامان و اهالی متعهد و ولایت مدارآن منطقه و به بیت شریف آن عالم بزرگوار تسلیت می گوئیم و از خداوند متعال برای آن فقیه مجاهد علو مقام و برای بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت می نمائیم.