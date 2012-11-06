اخلاق و رفتار اسلامی بالاترین راه جلب رضایت مردم است

سرهنگ مراد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهربا تاکید بر اهمیت رفتار د ر انجام ماموریت ها افزود هر جا ایرادی مشاهده می شود و ایراد داریم بیشتر به رفتار بر می گردد و از این لحاظ رفتار از اهمیت بالایی برخوردار است .

وی با توجه به ماموریت های متنوع پلیس اخلاق و رفتار خوب را برای انجام ماموریت ها ضروری دانست و گفت وقتی بحث تکریم ارباب رجوع را پیگیری می کنیم می بینیم مردم رفتاری را بیشتر می پسند ند که توام با اخلاق خوب و حسنه باشد .

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه در رسیدگی به امور مردم زیبایی یک مجموعه به اخلاق کارکنان آن مجموعه بر می گردد.

سرهنگ جعفری گفت: برگزاری دوره های تعالی رفتار کارکنان موجب تقویت رفتار حسنه شده و بر این زیبایی می افزاید.

وی با اشاره اینکه اخلاق اسلامی بالاترین و بهترین رفتار را به دنبال دارد بر تقویت رفتار براساس الگوهای دینی و اسلامی تاکید و اعلام کرد که پلیس به پشتوانه این مهارت ها بتواند بهترین و تاثیرگذارترین و کارآمد ترین و سریعترین واکنش را از خود نشان دهد.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان برگزاری دوره های استانداردسازی تعالی رفتار کارکنان ناجا را با کیفیت مطلوب و اثرگذار دانست و گفت: استانداردسازی تعالی رفتار کارکنان در اولویت کاری قرار گرفته و تلاش کافی و لازم را در خصوص نهادینه کردن رفتارهای مطلوب کارکنان معمول شده و همه این اقدامات برای افزایش رضایتمندی مردم از عملکرد و رفتار کارکنان نیروی انتظامی از طریق آموزش مهارتهای حرفه ای و ارتباطی کارکنان است.

سرهنگ جعفری با تاکید بر اینکه پلیس مظهر نظم و قانون است است گفت: رفتار کردار گفتار و ظاهر پلیس باید بر اساس کار آمدترین الگوهای حرفه ای و متناسب با فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی بوده تا حس اعتماد را در مردم افزایش دهد چرا که یکی از تدابیر فرماندهی انتظامی استان از برگزاری چنین دوره هایی ارتقاء هرچه بیشتر رفتار کارکنان در امر خدمت رسانی به مخاطبان سازمانی است.