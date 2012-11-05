کلاه قرمزی به مالزی رسید

به گزارش خبرنگارمهر، این فیلم به همت گروه توریست و موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ روز 15 نوامبر مطابق با 25 ابان ماه درمالزی به نمایش درخواهد آمد.

حمید جبلی، ایرج طهماسب، خسرو احمدی، مهدی باطبی، عیسی یوسفی پور، بهادر مالکی، بنفشه صمدی، پوپک مظفری، داوود دلقندی، سورن مناچکیان، پویان طباطبایی، محمد بحرانی، قاسم قباخلو و بهرام بهنوید از بازیگران این فیلم هستند.

صداپیشگان عروسک‌های "کلاه قرمزی و بچه ننه" هم حمید جبلی، محمدرضا هدایتی، بنفشه صمدی، بهادر مالکی و محمد بحرانی هستند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است:این فیلم داستان شیطنت‌های پسرعمه‌زاست که کلاه قرمزی و آقای مجری را به دردسر می‌اندازد و ماجرای جدیدی پیش می‌آید که منجر به ورود میهمان ناخوانده‌ای می‌شود.

فیلم سینمایی "کلاه قرمزی و بچه ننه" به کارگردانی ایرج طهماسب در تهران و شهرستانها بیش از سه میلیارد تومان فروش کرد. این فیلم در تهران دو میلیارد و 500 هزار تومان و در شهرستانها 600 میلیون تومان فروش کرده است.

فیلم کلاه قرمزی و بچه ننه درسالن MCA کوالالامپور نزدیک برح دوقلو به نمایش درخواهد آمد. قیمت بلیت این فیلم 15 رینگیت است که علاقه مندان می توانند بلیت را از مراکز تعیین شده برای فروش بلیت خریداری کنند.این فیلم دردو سانس ساعت 16 و 20 به نمایش گذاشته خواهد شد.

