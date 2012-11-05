به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال الخریطیات برای برگزاری دیدار با الکاظمیه در چارچوب مسابقات مقدماتی جام خلیج فارس راهی کویت شد تا با این تیم بازی کند. الخریطیات که در لیگ قطر وضعیت مناسبی ندارد و با سه امتیاز در رده دهم قرار دارد، امیدوار است با پیروزی در بازی‌های خلیج فارس از شرایط نامساعد خارج شود.

آندرانیک تیموریان هم که همراه الخریطیات به کویت رفته است، درباره این مسابقه گفت: بازی بسیار سختی مقابل الکاظمیه داریم. ما باید با تمرکز کامل بازی کنیم و با ارائه یک بازی خوب امتیاز بازی را کسب کنیم. هدف ما این است که با کسب سه امتیاز به دوحه برگردیم و بازیکنان برای رسیدن به این هدف مصمم هستند.