پیروزی پر گل رم، تساوی ناپولی و شکست عجیب لاتزیو

به گزارش خبرگزاری مهر، در مهمترین دیدار شب گذشته رم موفق شد در حضور بیش از 30 هزار تماشاگر ورزشگاه المپیکو با نتیجه 4 بر یک پالرمو را از پیش رو بردارد. در این دیدار فرانچسکو توتی (11)، پابلو اوسوالدو (31)، اریک لاملا (69)، و ماتیا دسترو (79) برای رم گلزنی کردند. تک گل پالرمو را هم یوسیپ لیچیچ در دقیقه 84 به ثمر رساند.

ناپولی در ادامه روند ناکامی های خود این بار در خانه و در حضور 37 هزار تماشاگر با تساوی 1-1 مقابل تورینو متوقف شد. ادینسون کاوانی در دقیقه 7 برای ناپولی گل زدن اما جیانلوکا سانسون در وقت های تلف شده بازی نتیجه را به تساوی کشاند.

لاتزیو نیز در عین ناباوری با نتیجه عجیب 4 بر صفر مغلوب کاتانیا شد. نتایج کامل رقابتهای شب گذشته به شرح زیر است:

* پسکارا 2 – پارما صفر

* بولونیا یک – اودینزه یک

* کاتانیا 4 – لاتزیو صفر

* فیورنتینا 4 – کالیاری یک

* ناپولی یک – تورینو یک

* سمپدوریا یک – آتالانتا 2

* سیه نا یک – جنوا صفر

* رم 4 – پالرمو یک



جدول رده بندی:

1- یوونتوس 28 امتیاز

2- اینتر 27 امتیاز

3- ناپولی 23 امتیاز

4- فیورنتینا 21 امتیاز

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18- بولونیا 8 امتیاز – تفاضل گل 5-

19- پالرمو 8 امتیاز – تفاضل گل 8-

20- سیه نا 6 امتیاز