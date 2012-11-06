مهدی محمد نبی در خصوص مسائل مختلف فوتبال ایران گفتگویی را با خبرنگار مهر انجام داد که در زیر از نظر می گذرانید:

جام حذفی برگزار می شود

دبیر کل فدراسیون فوتبال در خصوص تغییر تصمیم فدراسیون فوتبال در خصوص برگزاری رقابت های جام حذفی گفت: خود من از ابتدا با برگزار نشدن رقابت های جام حذفی مخالف بودم اما بر اساس خواسته باشگاه ها و جامعه فوتبال، فدراسیون فوتبال تصمیم گرفته مسابقات جام حذفی به طور حتم در فصل جاری برگزار شود.

وی در همین خصوص افزود: قرار است هفته آینده جلسه همفکری بین مدیران باشگاه ها و رییس سازمان لیگ برگزار شود تا رئیس سازمان لیگ نظرات مدیران باشگاه ها را از نزدیک شنیده و با تعاملی که بین سازمان لیگ و باشگاه ها ایجاد خواهد شد رقابت های جام حذفی برگزار شود.

این بار تصمیم فدراسیون تغییر نخواهد کرد

نبی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد دوباره این تصمیم فدراسیون فوتبال تغییر پیدا کند، تصریح کرد: امیدوارم این بار چنین اتفاقی رخ ندهد و به طور حتم با توجه به خواسته فوتبال دوستان این مسابقات برگزار خواهد شد.

نحوه برگزاری جام حذفی طبق روال گذشته است

دبیر کل فدراسیون فوتبال همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا رقابت های جام حذفی فصل جاری طبق فرمول و قواعد خاصی برای باشگاه ها بویژه آنهایی که ملی پوش دارند برگزار می شود، به خبرنگار مهر گفت: مسابقات جام حذفی در فصل جاری نیز طبق روال سال های گذشته برگزارمی شود و نحوه برگزاری آن هیچ تفاوتی با سال های گذشته نخواهد داشت.

نحوه پرداخت قرارداد کی روش

وی در پاسخ به این پرسش که فدراسیون فوتبال در مورد پرداخت قسط قرارداد کارلوس کی روش چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد، اظهار داشت: ما هفته گذشته لیستی ازمخارج ارزی خود را که شامل سفرهای تیم های ملی، دست مزد مربیان خارجی را به دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان ارائه کرده ایم.

نبی در پاسخ به این پرسش که این موضوع چه زمانی تحقق پیدا می‌کند، تصریح کرد: در حال حاضر منتظریم برای تامین منابع ارزی مورد نیاز خود روال قانونی این موضوع در دفتر برنامه ریزی طی شود و از زمانی که این پروسه نیاز دارد اطلاعی ندارم.

نمی توانیم قرارداد کی روش را از طریق فیفا پرداخت کنیم

وی در خصوص اینکه آیا دستمزد کی روش را می توان از طریق طلبی که فدراسیون فوتبال از فیفا دارد پرداخت کرد، گفت: ما از طریق طلبی که از فیفا داریم یکبار دستمزد کی روش را پرداخت کردیم اما این بار طلب ما اختصاص به پروژه های فیفا دارد که در ایران باید اجرا شود بنابراین این بار نمی توانیم از طریق مطالبات خود از فیفا قسط قرارداد کی روش را پرداخت کنیم.

اظهار نظر در خصوص انتقاد رویانیان از کی روش

دبیرکل فدراسیون فوتبال در خصوص انتقاد مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در مورد مصاحبه کی روش علیه مانوئل، چند ساعت پیش از بازی تیم های پرسپولیس و پیکان اظهار داشت: مواردی که مربوط به سایت فدراسیون فوتبال است ما بر روی آن کنترل داشته و در خصوص آن پاسخگو هستیم اما اظهار نظر کی روش در خصوص مانوئل در یکی از خبرگزاری ها صورت گرفت که پس از انتشار فدراسیون فوتبال از آن مطلع شد، همانطور که مانوئل ژوزه نیز در خصوص کی روش در سایت باشگاه پرسپولیس اظهار نظر نکرد و در آستانه بازی با تیم ملی کره جنوبی این کار را در یکی از خبرگزاری ها انجام داد که مسئولان پرسپولیس نیز پس از انتشار از محتوای آن مطلع شدند.

فدراسیون به دنبال تعامل با باشگاه هاست نه ایجاد تنش

وی درهمین خصوص به خبرنگار مهر گفت: اساسا فدراسیون فوتبال به دنبال تعامل و تفاهم با باشگاه هاست نه ایجاد تنش، چون اگر حاشیه ایجاد شود و آرامش وجود نداشته باشد در نهایت فوتبال ایران ضرر خواهد کرد.

کفاشیان به دنبال حل مشکل بهروان است

نبی در خصوص مجمع اخیر فدراسیون فوتبال و ایراد قانونی که سازمان بازرسی کل کشور به بهروان در مورد بازنشسته بودن وی گرفت، تاکید کرد: خود کفاشیان به دنبال حل ایرادی که سازمان بازرسی کل کشور به انتخاب بهروان به عنوان نائب رئیس دوم فدراسیون فوتبال گرفته، است.

تاجیکستان حریف ضعیفی برای تیم ملی فوتبال ایران نیست

وی در خصوص حریفانی که برای تیم ملی ایران در نظر گرفته می شود و مشکلاتی که برای بازی با تیم های بزرگ وجود دارد، گفت: تیم ملی فوتبال تاجیکستان به عنوان مثال حریف تدارکاتی ضعیفی نیست بلکه پیش از بازی با ازبکستان حریف مناسبی نیز است چون سبک بازی بازیکنان این تیم شبیه تیم ملی فوتبال ازبکستان است.

نبی در همین زمینه گفت: بازیکنان ملی پوش شاغل در لیگ ایران و لژیونرها به اندازه کافی به دلیل فشردگی رقابت های خود در لیگ هایشان تحت فشار هستند بنابراین وظیفه ما این است تا جایی که می توانیم در بازی های دوستانه آنها را تحت فشار زیادی قرار نداده و از آسیب دیدگی جدی آنها جلوگیری کنیم تا بتوانیم از حداکثر پتانسیل آنها در بازی های رسمی استفاده کنیم.

وی خاطر نشان کرد: ما برای آوردن تیم های بزرگ به ایران دو مسئله اساسی داریم یکی بحث مالی بوده و دیگری پر بودن تقویم آن تیم هاست.

امید زیادی به صعود تیم جوانان به رقابت های جام جهانی داریم

دبیر کل فدراسیون فوتبال ضمن تقدیر از پیروزی تیم جوانان مقابل جوانان ژاپن در رقابت های قهرمانی آسیا در امارت تاکید کرد: با برد خوبی که تیم جوانان مقابل ژاپن بدست آورد و با پتانسیلی که این تیم دارد، امید زیادی داریم که تیم جوانان بتواند جواز حضور در رقابت های جام جهانی جوانان را بدست آورد.

انتظار از تیم ملی فوتسال در جام جهانی

وی در خصوص انتظار فدراسیون فوتبال از تیم ملی فوتسال در رقابت های جام جهانی تایلند اظهار داشت: انتظار ما از تیم ملی فوتسال قرار گرفتن جزو 4 برتر رقابت های جام جهانی است.

برای تثبیت جایگاه خود فقط به شکست ازبکستان فکر می کنیم

نبی در خصوص دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان نیز تاکید کرد: در گروهی که تیم ملی فوتبال ایران قرار دارد نتایج تیم ها به یکدیگر نزدیک است بنابراین ما فقط به بردن تیم ازبکستان در ورزشگاه آزادی فکر می کنیم و کاری نداریم که ازبک ها به دنبال کسب تساوی در تهران هستند یا خیر؟

وی در همین خصوص افزود: ما برای اینکه جایگاه خود را در جدول به عنوان یکی از دو تیمی که قرار است به طور مستقیم از این گروه به جام جهانی 2014 صعود کنند، تثبیت کنیم فقط به دنبال شکست ازبکستان هستیم.