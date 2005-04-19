جشنواره تئاتر دانشگاهي مورد كم لطفي قرار گرفته است

به گزارش سرويس فرهنگ وهنر مهر مهدي مكاري بازبين و داور جشنواره هاي مناطق هشتمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران ضمن بيان مطلب فوق افزود: پژوهش، تحقيق و آسيب شناسي براي تئاتر دانشگاهي امري بسيار مهم است و مديران بايد به اين امر توجه اي ويژه كنند.

وي در ادامه متذكر شد: در گذشته جشنواره هاي تئاتر دانشگاهي و تئاتر دانشجويي همواره پايه گذار تئاتر حرفه اي كشور بوده است و بستري مناسب براي معرفي هنرمندان مطرح امروز به حساب آمده است .مي توان گفت تئاتر ايران در اين سالها به گونه اي متاثر از تئاتر دانشگاهي است.

بازبين هشتمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران همچنين برگزاري جشنواره هاي تئاتر دانشگاهي را بهترين موقعيت براي آزمون و خطا دانست و تصريح كرد: حل مشكلات و مسائل موجود در برگزاري اين جشنواره توسط مسوولان مربوط هم به نفع دانشجويان سراسر كشور است و هم چشم انداز روشني را براي تئاتر دانشگاهي ايجاد مي كند.