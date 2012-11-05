بررسی افزایش قیمت مسکن مهر در وزارت راه و شهرسازی

ایرج رهبر در گفتگو با مهر در خصوص تعیین درصد افزایش قیمت مسکن مهر، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی قیمت تمام شده مسکن مهر است و هنوز نتیجه آن مشخص نیست.

وی با بیان اینکه قیمت براساس مراحل ساخت تعیین می شود، گفت: هم اکنون ساخت مسکن مهر در مراحل مختلفی قرار دارد، بنابراین افزایش قیمت در تمامی واحدها به یک مقدار نیست به همین منظور تیم کارشناسی مشغول بررسی میزان افزایش قیمت در هریک از مراحل ساخت و ساز است.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان در خصوص کاهش قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت مصالح ساختمانی بیان کرد: کاهش قیمت محسوس نبوده است و نمی تواند تاثیر زیادی را بر بازار مصالح ساختمانی داشته باشد.

رهبر تصریح کرد: قیمتها در بازار مصالح ساختمانی با افزایش 150 درصدی روبرو شد درحالی که الان یک تا دو درصد کاهش قیمت داشت که رقم بالایی نیست.

وی افزود: افزایش قیمت ارز نسبت به ماه های گذشته خیلی بیشتر از کاهش قیمتها در این بخش بوده است؛ بنابراین پایین آمدن نرخ ارز در این مدت به اندازه ای نبوده که بتواند قیمتها را در بازار مصالح ساختمانی با کاهش زیادی مواجه کند.