به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی مطالعه تطبیقی هنر تذهیب تشعیر سنتی ایران با پنج هنر صناعی به منظور انتقال مفاهیم عرفانی اسلامی معاصر روز شنبه 20 آبان 1391 در محل پژوهشکده هنرهای سنتی – اسلامی اصفهان با حضور جمعی از مسئولان، اساتید، صاحبنظران، دانشجویان و هنرمندان برگزار می شود.

در این نشست تخصصی خانم فاطمه قمری پژوهشگر هنرهای سنتی اسلامی، گزارش نهائی طرح پژوهشی خود را به صورت سخنرانی ارائه خواهد کرد.

ازجمله مسائلی که قرار است در این نشست تخصصی بررسی شود: شناخت مفاهیم اسلامی متجلی در تذهیب و تشعیر، معانی رمزی تذهیبی قرآن، مقایسه تطبیقی نقوش تذهیب و تشعیر، بررسی ارتباط تذهیب و تشعیر با سایر هنرهای صناعی و بررسی تاثیر نقوش هنرهای تذهیب و تشعیر (کاشیکاری، قالی بافی، فلزکاری، طرح و نقش پارچه، سفال و سرامیک).



علاقمندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند به آدرس اصفهان خیابان صائب، جنب آرامگاه صائب، مجتمع فرهنگی و هنری صائب، طبقه دوم، سالن اجتماعات مراجعه کنند.