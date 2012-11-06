ذاکری: مهرورزی اهل هنر چسب زخمی بر پیکره آذربایجان است

به گزارش خبرنگار مهر، پردیس گالری ملت، مهمان هنرمندان و کودکان نقاشی بود که برای مهربانی، نقاشی و همدلی با کودکان زلزله زده ارسباران گرد هم آمده بودند.



علی ذاکری، سرپرست ورکشاپ، نقاش و هنرمندی است که سالهاست در زمینه هنر کودکان و پرورش خلاقیت آن ها پژوهش و مطالعه کرده است و در فضای هنری خود تا حد زیادی از فضای کودکان تاثیر گرفته است، خود او می گوید: خلاقیت در کارهای کودکان موج می‌زند، زیرا به دلیل بکربودن دنیای کودکانه خود و احساسات پاک و بی‌آلایشی که دارند به مدد طرح و رنگ فضای سیال ذهنی خود را با فی‌البداهگی به تصویر در می‌آورند.



وی در پاسخ به این سوال که ایده ورکشاپ و روندآن به چه نحو بوده؟، توضیح داد: من همیشه دوست داشتم کارمشترک و تلفیقی با کودکان انجام بدهم؛ همواره این موضوع ذهنم را مشغول ساخته بود که چگونه می‌شود نقاشی‌های حرفه‌ای را با نقاشی‌های کودکان تلفیق نمود. زیرا کودکان بروز و بیان راحتی دارند و این فضا امکان رهایی را به انسان می‌دهد. چرا که به اعتقاد من هر کسی برای یافتن دوباره خویش باید یک بار دیگر خود را به کودکی اش نزدیک کند، اگر انسان امروز، کودکی خود را بشناسد، جهان زیباتری را شاهد خواهدبود.

وی در ادامه گفت: مشکل ما بزرگترها این است که همیشه تلاش داریم به کودکان یاد بدهیم، اما نمی کوشیم تا از آنان چیزی فرا بگیریم. من در این ورکشاپ سعی کردم تا کودکان آزادانه به خلق اثرشان بپردازند تا آنجایی که ابتدا من بر روی بوم هایی با ابعاد 100 در 150 سانتیمتر کار کردم و سپس به کودکان اجازه دادم تا روی کار من نقاشی کنند و اثر بدین گونه خلق و کامل شد.



وی در بخش دیگر سخنانش اظهار کرد: 50 کودک به همراه هفت هنرمند جمع شدند برای مهرورزی کردن زیرا شرایط اکنون بچه های ارسباران که هوا روز به روز سردتر می شود سخت شده است و این رویداد از نظر من "چسب زخم" کوچکی بر پیکره آذربایجان است، چرا که به نظر من اساسا نقاشی یک مرهم است و هنر یک درمان است.



ذاکری در پایان گفت: کودکان در کوچک‌ترین ابعاد ممکن و بر روی شی کم ارزش یعنی چسب زخم نقاشی کردند و آن را بر روی بوم هایی در ابعاد 50 در 50 سانتیمتر چسباندند و قرار است آثارشان به همراه آثار هنرمندانی هم چون بهنام کامرانی، فرشید شفیعی، کیوان عسگری، ، ستاره حسینی، عطیه بزرگ سهرابی و مریم فریدونی که در ورکشاپ حضور دارند، پس از چیدمان مناسب به نمایش درآید و به فروش برسد تا عواید حاصل از آن صرف کودکان آذربایجان شود.



این برنامه از سوی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و در ادامه برنامه‌های "برای بچه های ارسباران" برنامه ریزی شده است؛ جمعه، 19 آبان ماه نیز ادامه خواهد داشت.