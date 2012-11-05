به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرتضی مهدوی سمنون عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی در همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن کریم که دوشنبه 15 آبان ماه 91 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد به ارائه مقاله خود با عنوان "مشروعیت حکومت در قرآن کریم" پرداخت.

وی با بیان اینکه حقوق عمومی محصول معرفت بشری از قرن 18 به بعد است افزود: حقوق عمومی معرفتی است که متاثر از برخی از مفاهیم بنیادین است که در دوران معاصر شناخته می شود و قراردادی و اجتماعی است.

دکتر مهدوی سمنون تاکید کرد: مفهوم حاکمیت به معنی اقتدار غیر شخصی و قدرت سیاسی است. بنابراین قواعد حقوق عمومی را نمی توان به فرمان حاکم تقلیل داد. حقوق عمومی معرفتی غیر دینی است و نه الزاما خلاف دین. مهمترین گرایش حاکم بر این حقوق که معرفت مدرن بشری است، گرایش پوزیتیویستی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه حقوق عمومی معرفتی کاربردی است و تجربی است یادآور شد: از این جهت حقوق عمومی به عنوان علوم اجتماعی و انسانی شناخته می شود که باید دغدغه حل مسائل اجتماعی را داشته باشد. حقوق عمومی مدل واقعی است که با الگوهای ایدئولوژیک، آرمانگرا و یا ارزشمدار سازگار نیست.

وی حقوق عمومی را چند وجهی خواند و افزود: حقوق عمومی متاثر از معارف دیگر بشری مثل فلسفه، جامعه شناسی و علوم سیاسی است.

دکتر مهدوی سمنون تصریح کرد: قرآن کریم در مطالعات حقوقی و کلام و فقه سیاسی به عنوان اساسی ترین منبع معتبر در اسلام بوده و بر اساس جامعیت و جاودانگی اسلام مفروض این است که مکتب اسلام، فلسفه، حقوق عمومی و کلام و فقه سیاسی دارد.

وی افزود: مشروعیت حکومت و بررسی مبانی آن از موضوعات مهمی است که با توجه به رخدادهای سیاسی، اجتماعی و معرفتی در ایران و جهان در عصر حاضر مورد توجه ویژه اسلام پژوهان و فلاسفه سیاسی و حقوقی قرار گرفته است. بدین منظور در مورد قرآن کریم به عنوان مهمترین منبع معتبر اسلامی بررسی و پژوهش صورت گرفته و تلاش شده است تا آیاتی که به گونه ای به این بحث مربوط می شود استخراج، تبیین و تفسیر شوند.

دکتر مهدوی در پایان یادآور شد: تحقق حاکمیت الهی به عنوان اصلی ترین مبنای حکومت و دولت در اسلام پذیرفته شده و مباحثی پیرامون ولایت، امامت، اطاعت، مشورت و ارتباط آنها با مشروعیت مطرح گردیده تا در نهایت نظریه مختار در خصوص مشروعیت حکومت بر اساس آیات قرآن ارائه گردد که تامل در این آیات می تواند جوامع اسلامی را در اتخاذ نوع حکومت و روش های انتخاب دولت و قدرت مشروع یاری رساند.