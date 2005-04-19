تعرفه وسايل كمك توانبخشي بيمه شدگان افزايش يافت

غلامرضا سليماني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر بودجه پيش بيني در اين باره را 115 ميليارد ريال ذكر كرد و افزود : اين ميزان نسبت به سال گذشته 40 درصد رشد داشته است.

سليماني به تسهيلات ويژه سازمان تامين اجتماعي اشاره كرد و افزود : تمامي شعبه هاي تحت پوشش اين سازمان موظف شده اند هزينه هاي كمتر از 500 هزار ريال در وسايل توانبخشي را كه به تاييد پزشك معتمد رسيده باشد پرداخت كنند .

مدير عامل سازمان تامين اجتماعي تصريح كرد: هزينه خريد وسايل كمك توانبخشي بيمه شدگان كه كمتر از 300 هزار ريال باشد بدون تاييد پزشك معتمد پرداخت مي شود.