کتاب رزق و روزی از دیدگاه قرآن و حدیث منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده کتاب رزق و روزی از دیدگاه قرآن و حدیث در مقدمه این کتاب آورده است: دست یافتن به پاسخ‌های مناسب و شایسته در قبال سؤال‌ها و ابهام‌های موجود در بحث رزق و روزی از دیدگاه قرآن و حدیث، پرداختن به مباحثی که از ‌آن‌ها غفلت شده و کمتر در کانون توجه بوده‌اند هدف تألیف این کتاب بوده است.

این کتاب شامل شش فصل بوده که در فصل‌های اول و دوم مباحث رزق در لغت و مصادیق آن و اوصاف قرآنی و روایی رزق مورد بحث قرار داده شده است. در فصل‌های سه تا شش مباحثی همچون بررسی و تحلیل رزاقیت خداوند، وسایط فیض الهی، انسان و طلب رزق و روزی، وسعت و تنگی رزق و روزی و اسباب آن مطرح شده است.

در بخشی از فصل اول این کتاب با اشاره به این آیه قرآن کریم وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَیْرِ حِسَابٍ (و هر که را خواهی بی‌حساب روزی می‌دهی) آمده است: «توصیف رزق به صفت «بی‌حسابی» از این باب است که رزق از ناحیه خدای تعالی بر طبق مرزوق صورت می‌گیرد، نه عوضی در آن هست و نه مرزوق طلبی از خدا دارد و نه استحقاق نسبت به رزق؛ آنچه مرزوقین دارند حاجت ذاتی و یا زبانی احتیاجی که در زبان درخواست می‌کنند؛ پس داده خدا در مقابل چیزی از بندگان قرار نمی‌گیرد، و به همین جهت حسابی در رزق او نیست.

در فصل دوم آمده است: پیامبر اکرم(ص) در روایتی فرمودند «زمانی که لقمه‌ای از حرام در شکم بند‌ه‌ای وارد شود تمام ملائکه آسمان و زمین او را لعنت می‌کنند... .» در بخش دست‌یابی به روزی مقدر از فصل سوم این کتاب در روایتی از امیرمؤمنان(ع) می‌خوانیم: «بدانید که آنچه خداوند برای بنده مقرر کرده است، بی‌کم و کاست به او برسد هر چند در چاره اندیشی و پیدا کردن راه‌های کسب روزی ناتوان باشد و نیز بیش از آنچه خداوند برایش مقدر کرده به او نرسد هر چند بسیار زرنگ و چاره‌اندیش باشد.»

فصل چهارم نیز به مباحثی مانند امام واسطه فیض الهی و ائمه علت غایی آفرینش اشاره کرده است. فصل پنجم مباحثی مانند اهمیت کار، کوشش و تلاش، نکوهش تنبلی و بیکاری، جایگاه طلب رزق و روزی، گریزان بودن از طلب رزق و پیامدهای آن، اعتدال در رزق و روزی، دعا و توکل در طلب رزق، توکل و تلاش و مهم‌ترین وظایف انسان در برابر رزق و روزی را مورد بررسی قرار داده است.

در آخرین فصل کتاب مؤلف فلسفه فراخی و تنگی رزق بندگان، افزایش و نقصان رزق و روزی و سنت‌های الهی، فراخ دستی، تهی دستی، و مصلحت بندگان، عوامل افزایش و کاستی رزق و روزی را بیان کرده است.

کتاب رزق و روزی از دیدگاه قرآن و حدیث تألیف علی متین در 281 صفحه با شمارگان 3 هزار نسخه به قیمت 4200 تومان با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم(ع) توسط انتشارات چاپ و نشر بین الملل منتشر شده است.