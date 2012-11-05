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۱۵ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۰۲

فروشندگان عتیقه های قلابی در اراک دستگیر شدند

فروشندگان عتیقه های قلابی در اراک دستگیر شدند

اراک- خبرگزاری مهر: رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از دستگیری سه نفر که اقدام به فروش عتیقه های قلابی در سطح شهر اراک می کردند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: در پی تماس با مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر اینکه افرادی ناشناس در شهر اراک یک قطعه مجسمه را به یکی  از شهروندان به مبلغ پنج میلیون ریال فروخته اند، بررسی موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ احمد عباسی افزود: با اقدامات فنی و اطلاعاتی ماموران، شخصی که مجسمه توسط وی خریداری شده بود شناسایی و  پس از تحقیقات لازم از، یکی از متهمان که در هتلی در شهر اراک اقامت کرده بود شناسایی و به همراه دو نفر دیگر دستگیر شدند.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: متهمان در بازجویی های انجام شده به بزه ارتکابی اعتراف و در بازرسی از خودرو متعلق به آنان 7 قطعه مجسمه شبیه به عتیقه کشف و ضبط شد.

کد مطلب 1736254

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