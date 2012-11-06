بمباران دهوک از سوی ترکیه/ انفجار بغداد 29 کشته و زخمی به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، منابع وابسته به پلیس عراق اعلام کردند: آمار تلفات انفجار خودروی بمبگذاری شده در منطقه التاجی در شمال بغداد هفت کشته و 22 زخمی است.

منابع وابسته به پلیس عراق در استان کرکوک نیز از فرود آمدن یک موشک کاتیوشا بر پایگاه الحریه خبر دادند.

منابع وابسته به پلیس عراق در استان نینوا نیز از کشته شدن دو نظامی عراقی در شمال موصل خبر دادند. این منابع افزودند: بر اثر انفجار بمب کارگذاشته شده در کنار جاده ای در منطقه المثنی در شمال موصل و در مسیر عبور گشتی های ارتش عراق، دو نفر در دم جان باختند.

این منابع بیان کردند نیروهای امنیتی فورا منطقه را به محاصره خود درآوردند و اجساد کشته شدگان به پزشکی قانونی منتقل شد.

منابع وابسته به پلیس عراق در استان الانبار نیز اعلام کردند: در اثر حمله افراد مسلح به منزل یک سروان، وی و همسرش زخمی شدند.

از سوی دیگر شاهدان عینی در استان دهوک عراق اعلام کردند: جنگنده های ترکیه مناطق مرزی در شمال استان دهوک را بمباران کردند.

"زعیم کشانی" 43 ساله و از ساکنان ناحیه "باتیفا" در استان دهوک گفت : جنگنده های ترکیه مناطق کشان، کلی بساغا و حفقنین در استان دهوک را هدف قرار دادند.