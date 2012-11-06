روشنفکرانِ مقلد تسلیم محض غرب هستند/ سنخ اصحاب اندیشه در عصر پهلوی

حجت الاسلام دکتر سید محمد ثقفی درمورد اینکه روشنفکر کیست و چه رسالتی دارد به خبرنگار مهر گفت: روشنفکر در ایران اصطلاحی است که از زمان مشروطه باب شد. در اول منورالفکر به آن می‎گفتند. این واژه از فرهنگ روس‏ها و فرانسوی‎ها و از قرن هیجدهم که عصر روشنایی اروپا بود به ایران آمد.

وی افزود: روشنفکران گرایشات عقل محورانه داشتند و بر عقل انسان عصرجدید تأکید می‎کردند. یعنی در نظر ایشان هر آنچه که مورد قبول عقل باشد و بر مبنای عقلانیت است پذیرفتنی است و وحی و دین و سنت ناپذیرفتنی است. اغلب عصر دین را پایان یافته فرض می‎کردند و تتمه آن را در شرق جزو مسائل فردی افراد عنوان می‎کردند.

این محقق و پژوهشگر حوزه جامعه شاسی ادامه داد: آنها دخالت دین در عرصه اجتماع، هنر و قضاوت و حقوق را محکوم و رد می‎کردند. سوسیال دموکرات‎ها یا اشتراکیون که به همراه اعتدالیون در مشروطه پیروز شدند از این دسته روشنفکر‏ها بودند و علمای روحانیت را ترور و یا خانه نشین کردند.

ثقفی تصریح کرد: در مقابل این عده هم روشنفکری دینی مطرح بود که از زمان سید جمال الدین اسد آبادی مطرح شد آنها دین را تحلیل می‎کردند و مانند پروتستان‏ها در مسیحیت هستند. یعنی اصل دین را قبول دارند ولی با پیشوایان دینی مخالف هستند. از جمله این گروه نائینی، اقبال لاهوری، شریعتی و بازرگان بودند.

این نویسنده و مترجم تصریح کرد: روشنگری با روشنفکری تفاوت دارد آن عده که دربرابر ظلم استعمار و سلطه بیگانگان اعتراض کردند آنها روشنگر هستند مرحوم بهشتی، طالقانی و مطهری و مقام رهبری از این گروه هستند.



این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد اینکه در برخی محافل، سیاه نمایی، نوعی ژست روشنفکری شده و اینکه این موضوع با مفهوم روشنفکری که نوعی روشنگری است چه نسبتی دارد هم گفت: آن روشنفکرانی که تظاهر به روشنفکری می‏کنند روشنفکر مقلد هستند. اندیشه‏اشان عمق ندارد و تسلیم محض غرب هستند. ولی روشنفکر اصیل اندیشه‎های دیگر را با ارزیابی اقتباس می‎کند و تسلیم و شیفته و مفتون کسی نمی‎شود.



این استاد جامعه شناسی دین دانشگاه آزاد در پایان یادآورشد: بیشتر اصحاب رسانه و اندیشه دوران پهلوی از نوع روشنفکر مقلد بودند مانند تقی زاده که جمله معروفش دراین باره که از نوک پا تا فرق سر غربی شد مؤید این مطلب است.

