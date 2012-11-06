روشنفکرانِ مقلد تسلیم محض غرب هستند/ سنخ اصحاب اندیشه در عصر پهلوی

حجت الاسلام دکتر سید محمد ثقفی درمورد اینکه روشنفکر کیست و چه رسالتی دارد به خبرنگار مهر گفت: روشنفکر در ایران اصطلاحی است که از زمان مشروطه باب شد. در اول منورالفکر به آن میگفتند. این واژه از فرهنگ روسها و فرانسویها و از قرن هیجدهم که عصر روشنایی اروپا بود به ایران آمد.
وی افزود: روشنفکران گرایشات عقل محورانه داشتند و بر عقل انسان عصرجدید تأکید میکردند. یعنی در نظر ایشان هر آنچه که مورد قبول عقل باشد و بر مبنای عقلانیت است پذیرفتنی است و وحی و دین و سنت ناپذیرفتنی است. اغلب عصر دین را پایان یافته فرض میکردند و تتمه آن را در شرق جزو مسائل فردی افراد عنوان میکردند.
این محقق و پژوهشگر حوزه جامعه شاسی ادامه داد: آنها دخالت دین در عرصه اجتماع، هنر و قضاوت و حقوق را محکوم و رد میکردند. سوسیال دموکراتها یا اشتراکیون که به همراه اعتدالیون در مشروطه پیروز شدند از این دسته روشنفکرها بودند و علمای روحانیت را ترور و یا خانه نشین کردند.
ثقفی تصریح کرد: در مقابل این عده هم روشنفکری دینی مطرح بود که از زمان سید جمال الدین اسد آبادی مطرح شد آنها دین را تحلیل میکردند و مانند پروتستانها در مسیحیت هستند. یعنی اصل دین را قبول دارند ولی با پیشوایان دینی مخالف هستند. از جمله این گروه نائینی، اقبال لاهوری، شریعتی و بازرگان بودند.
این نویسنده و مترجم تصریح کرد: روشنگری با روشنفکری تفاوت دارد آن عده که دربرابر ظلم استعمار و سلطه بیگانگان اعتراض کردند آنها روشنگر هستند مرحوم بهشتی، طالقانی و مطهری و مقام رهبری از این گروه هستند.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد اینکه در برخی محافل، سیاه نمایی، نوعی ژست روشنفکری شده و اینکه این موضوع با مفهوم روشنفکری که نوعی روشنگری است چه نسبتی دارد هم گفت: آن روشنفکرانی که تظاهر به روشنفکری میکنند روشنفکر مقلد هستند. اندیشهاشان عمق ندارد و تسلیم محض غرب هستند. ولی روشنفکر اصیل اندیشههای دیگر را با ارزیابی اقتباس میکند و تسلیم و شیفته و مفتون کسی نمیشود.
این استاد جامعه شناسی دین دانشگاه آزاد در پایان یادآورشد: بیشتر اصحاب رسانه و اندیشه دوران پهلوی از نوع روشنفکر مقلد بودند مانند تقی زاده که جمله معروفش دراین باره که از نوک پا تا فرق سر غربی شد مؤید این مطلب است.
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