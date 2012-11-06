به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی که تا پایان هفته چهاردهم لیگ برتر نتوانسته انتظارات را با تیم پرنوسان خود برآورده کند، پس از شکست 6 بر صفر برابر پرسپولیس از سمتش استعفا داد، هرچند مخالفت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه پیکان با استعفا و نشستهای که ویسی با مدیران این باشگاه تهرانی داشت، او تصمیم گرفت به همکاریاش با پیکان ادامه دهد.
حمایتها، مسئولیتم را چند برابر کرد
ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تمرینات پیکان از دوشنبه آغاز شده اما وی از امروز سهشنبه در محل برگزاری این تمرینات حاضر میشود، در مورد حمایت مسئولان باشگاه پیکان گفت: این حمایتها، مسئولیتم را چند برابر کرد. در این شرایط باید در آینده تلاش مضاعفی انجام دهم، تا با کسب نتایج خوب، بتوانم جوابگوی اعتماد مدیران باشگاه باشم و به روندی بدی که تیم داشت، پایان دهم.
بلد نیستم فیلم بازی کنم، اخراجیها را برنمیگردانم
وی با بیان اینکه باید ریزشهایی را در تیم ایجاد کند تا حساب کار دست بقیه بیاید، در مورد آخرین وضعیت بازیکنان اخراجی پیکان افزود: عادت ندارم کسی را اخراج کنم اما وقتی چنین کاری را انجام میدهم، اخراجیها را به تیم برنمیگردانم. مثل بعضیها بلد نیستم فیلم بازی کنم و با یک معذرت خواهی و گل خریدن، بازیکن را به تمرینات باز گردانم.
برخی از بازیکنان شورش را در آوردهاند
سرمربی تیم فوتبال پیکان در مورد مشکلات خط دفاع این تیم هم اظهار داشت: دقیقا پیکان مشکل دفاعی دارد، هرچند ساختار دفاعی ما خوب نیست اما نفرات خط دفاع هم بسیار بد بازی میکنند. من قبلا اصلا ایراد فردی از تیم نمیگرفتم اما دیگر برخی از بازیکنان شورش را در آوردهاند و ایرادات آنها به تیم ضربه میزند. اگر این روند ادامه داشته باشد، در نیم فصل ریزش زیادتری خواهیم داشت.
20 درصد کارایی خود را ندارند
وی با اشاره به اینکه تیمش نیاز به یک دفاع آخر و یک هافبک میانی دارد، خاطرنشان کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند، دفاع چپ و راست هم جذب میکنیم زیرا دفاعهای ما برخلاف تیمهای دیگر با سانتر و اوت دست خطری را روی دروازه حریف ایجاد نکردند. آنها 20 درصد از کارایی خود را در زمین نشان ندادهاند. ضمن اینکه وقتی یک تیم در تورنمنتی طولانی، چند بازی را با نتایج پرگل میبازد، دیگر نمیتوان آن را اتفاق نامید و باید با آسیبشناسی مشکلات آن را برطرف کرد.
میخواستم در پیکان کارهای عجیب و غریب انجام دهم
"میخواستم در پیکان کارهای عجیب و غریب انجام دهم اما نفرات تیم نتوانستند خواستههایم را در زمین پیاده کنند." ویسی بیان این مسئله یادآور شد: همه میگفتند وقتی تیمی منتقل شود، افت میکنند اما با صبا کاری کردم که نه تنها این اتفاق رخ ندهد، بلکه آسیایی شود. کار من به یک برند تبدیل شده که میخواستم آن را در پیکان هم اجرا کنم اما یا انگیزه و یا سقفشان کوتاه است.
به بازیکنی که سقفش کوتاه باشد، رحم نمیکنم
وی در پاسخ به این سوال که آیا در انتخاب این بازیکنان اشتباه کرده؟، تصریح کرد: نمیدانم، یا ما اشتباه کردیم و یا سقف آنها کوتاه بود که انتظارات را برآورده نکردهاند. کم کم اعتماد به آنها سلب میشود. من هم به بازیکنی که سقفش کوتاه باشد، رحم نمیکنم زیرا با عملکرد ضعیف خود، آبرو و حیثیت تیم و باشگاه را زیر سوال میبرند.
از هدفی که مختص به خودم است، کوتاه نمیآیم
سرمربی تیم فوتبال پیکان در مورد اینکه آیا به خاطر مشکلات اخیر در پیکان، دیدگاهش در انتخاب و استفاده بازیکنان جوانان را تغییر میدهد، اظهار داشت: دیدگاهم را هرگز تغییر نمیدهم. من از این هدف که مختص به خودم است، کوتاه نمیآیم و همیشه این راه را ادامه میدهم.
تماس با بازیکنانم صحت دارد اما نام باشگاه را نمیگویم
وی با اشاره به اینکه تماس با بازیکنانش پیش از دیدار با پرسپولیس صحت دارد اما او نام آن باشگاه را نمیگوید، ادامه داد: من با بدبختی و فلاکت و تماشای مسابقات مختلف این بازیکنان را جمع کردم اما آنها در حد توان خود ظاهر نشدند. بازیکنان بزرگ این کارها را نمیکنند، چون برای بزرگ شدن، حرفهای فکر و عمل میکنند اما واقعا متاسفم برای کسانیکه من مطرحشان کردم و آنها چنین حرکاتی را انجام دادند. مطمئن باشید با ادامه این روند، آنها هیچ چیزی نمیشوند.
تشکر ویژه از بیانیهها
ویسی در خصوص بیانیههای و مطالب حمایتی که نفراتی از جمله رویانیان، فروتن، جلالی و ... در حمایت از وی صادر کردند، تصریح کرد: در این چند روز که سایتها و روزنامههای مختلف را نگاه کرده و نظرات مدیران، مربیان و مردم را خواندم. از صمیم قلب از آنها تشکر میکنم. واقعا دستشان درد نکند و نمیدادنم چه باید بگویم. این صحبتها و اعتمادها، مسئولیتم را چند برابر میکند.
من را پرچمدار مربیان جوان نامیدند
وی همچنین به موضوع جالبی هم اشاره کرد: در این چند روز بسیاری از مربیان جوان هم با من تماس گرفتند. آنها من را به عنوان پرچمدار مربیان جوان معرفی کرده و درخواست کردند این پرچم را زمین نگذارم. پس حمایت مسئولان باشگاه و دیدن این اتفاقات، با تمام وجود کارم را ادامه میدهم و اگر در گذشته روزی 5 ساعت کار میکردم، امروز روزی 10 ساعت کار میکنم تا به بهترین شکل پاسخ این بیانیهها، نظرات و حمایتها را بدهم.
اعتراضی به لغو جام حذفی نداشتیم اما...
سرمربی تیم فوتبال پیکان در مورد برگزاری مسابقات جام حذفی تاکید کرد: برگزاری این جام برای تیمهایی که شاید نتوانند در تورنمنت لیگ موفق باشند، عالی است و میتوانند در این جام برای آسیایی شدن تلاش کنند. زمانیکه این جام لغو شد، اعتراضی نداشتیم زیرا مصالح ملی برایمان مهمتر بود. اگر برگزار شود، برای موفقیت در آن شرکت میکنیم.
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