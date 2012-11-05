سند ارتقای امنیت اجتماعی شهرستان ساری تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی ن‍ژاد ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی شهرستان در فرمانداری ساری افزود: دستگاههای مسئول می توانند با یک مدیریت واحد و جامع نسبت به انجام وظایف و ماموریتهای محوله در جهت نیل به اهداف امنیت اجتماعی تلاش کنند.



وی افزود: کسب امنیت اجتماعی مستلزم همکاری صمیمانه و دلسوزانه مسئولان و مسئولان امور اجتماعی در مرکز استان را می طلبد.

فرماندار ساری به تنظیم سند ارتقای امنیت اجتماعی در مرکز استان اشاره کرد و گفت: همه دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط باید نسبت به تهیه تدوین سند ارتقای امنیت اجتماعی اهتمام کنند.



وی افزود: همه دستگاهها و سازمانها در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی بر اساس موازین و برنامه های انجام شده باید عمل کنند.



شهرستان ساری، مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.