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۱۵ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۲

حسینی نژاد خواستار شد:

سند ارتقای امنیت اجتماعی شهرستان ساری تدوین شود

سند ارتقای امنیت اجتماعی شهرستان ساری تدوین شود

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار ساری از مدیران ادارات شهرستان خواست تا نسبت به تدوین سند ارتقای امنیت اجتماعی مرکز مازندران اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی ن‍ژاد ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی شهرستان در فرمانداری ساری افزود: دستگاههای مسئول می توانند با یک مدیریت واحد و جامع نسبت به انجام وظایف و ماموریتهای محوله در جهت نیل به اهداف امنیت اجتماعی تلاش کنند.

وی افزود: کسب امنیت اجتماعی مستلزم همکاری صمیمانه و دلسوزانه مسئولان و مسئولان امور اجتماعی در مرکز استان را می طلبد.

فرماندار ساری به تنظیم سند ارتقای امنیت اجتماعی در مرکز استان اشاره کرد و گفت: همه دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط باید نسبت به تهیه تدوین سند ارتقای امنیت اجتماعی اهتمام کنند.

وی افزود: همه دستگاهها و سازمانها در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی بر اساس موازین و برنامه های انجام شده باید عمل کنند.

شهرستان ساری، مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1736358

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