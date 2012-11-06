برگزاری هشتمین سوگواره "72 بغض بوم" در تبریز

فریبرز شیرینی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: این همایش همچون سالهای گذشته در تاسوعای حسینی در تبریز برگزار می شود.



وی عاشورا و قیام اباعبدالله الحسین(ع) را بستری ناب برای تولیدات تجسمی نامید و گفت: بر اساس تک تک مفاهیم عاشورایی می توان هزاران اثر منحصر به فرد هنری خلق کرد.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی همچنین اظهار داشت: کار هماهنگی و برنامه ریزی های چگونگی برپایی این همایش آغاز شده و امید می رود که این همایش امسال بهتر از سالهای گذشته و همراه با موفقیت های بالاتری برگزار شود.

وی افزود: با توجه به تجربه های خوبی که در دوره های گذشته داشتیم تصمیم بر این است که این همایش را ادامه بدهیم چرا که برای هنرمندان هم این همایش اهمیت خاصی پیدا کرده است.

شیرینی با اشاره به خلاقیت خاص هنرمندان در شور عاشورایی این همایش گفت: آثار نقاشی، هنری، و بیش از آن گرافیکی و تصویرسازی های زیبایی در همایش 72 بغض بوم خلق می شود که نشان از اهمیت این همایش برای هنرمندان و تاثیر شگرف و عمیق معرفت قیام عاشورا بر هنر و هنرمندان دارد.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی همچنین تاکید کرد: از آثار برتر کارت پستال و کتاب برای نشر فرهنگ عاشورایی چاپ و منتشر خواهد شد.



