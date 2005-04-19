حمايت از شهرك سازي اسرائيل و ترور مبارزان فلسطيني// توافق بر سر نحوه حمله به تاسيسات هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر ، نشريه المنار بيت المقدس به نقل از منابع آگاه خود تاكيد كرد : جرج بوش رئيس جمهور آمريكا و آريل شارون نخست وزير اسرائيل در جريان دهمين ديدار خود در تكزاس سندي را به امضا رساندند كه عنوان آن " موضع آمريكا و اسرائيل در قبال شهرك سازي و تشكيلات خودگردان فلسطين" بود. اين سند كه از سوي تيم هاي مشترك آمريكايي اسرائيلي پيش از سفر شارون به آمريكا تهيه شد ودر نشست وي با بوش تقديم آن دو شد كه عبارت است از تعهد و سند تضمين حمايت آمريكا از اسرائيل است.



به گفته اين منابع ، بر اساس اين سند جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در اين سند تعهد داده است از موضع اسرائيل در قبال شهرك سازي حمايت كند و با عمليات توسعه شهرك ها در كرانه باختري به استثناي 4 مورد كوچك در شمال كرانه موافقت كند .



اين منابع مي گويند: جرج بوش رئيس جمهور آمريكا دراين سند تعهد داده است كه پيش از آنكه از اسرائيل بخواهد اقدامي در راستاي صلح انجام دهد، شخصا بر رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين براي خلع سلاح همه گروه هاي فلسطيني فشار وارد كند.



بر اساس اين سند اسرائيل از آمريكا خواسته است كه پيش از هرگونه حمله نظامي به تاسيسات هسته اي ايران در راستاي خلع سلاح حزب الله لبنان اقدام كند زيرا هرگونه حمله پيش از موعد به اين تاسيسات باعث مي شود كه حزب الله از سلاح هاي پيشرفته اي كه دراختيار دارد به عمق اسرائيل حمله كند

اين گزارش ها فاش كردند كه جرج بوش رئيس جمهور آمريكا به شارون تاكيد كرده است كه به رغم برقراري آتش بس درصورتي كه بداند ترورفعالان فلسطيني به نفع رژيم اسرائيل باشد ازآن حمايت خواهد كرد.



اين گزارش ها به اين اشاره مي كنند كه اسرائيل از آمريكا خواسته است كه پيش از هرگونه حمله نظامي به تاسيسات هسته اي ايران در راستاي خلع سلاح حزب الله لبنان اقدام كند زيرا هرگونه حمله پيش از موعد به اين تاسيسات باعث مي شود كه حزب الله از سلاح هاي پيشرفته اي كه دراختيار دارد به عمق اسرائيل حمله كند .



اين گزارش ها فاش كردند كه بوش و شارون سناريو حمله به تاسيسات هسته اي ايران ر ا كه از سوي مقامات نظامي طرفين تهيه شده است ، مورد بررسي و تجديدنظر قراردادند.



رئيس جمهورآمريكا و نخست وزير رژيم صهيونيستي بر زمان مناسب اين حمله توافق كردند و بر اساس اين سند، بوش و شارون به مناسب بودن شرائط فعلي براي دست زدن به چنين اقدامي عليه تاسيسات هسته اي ايران اشاره كردند.

درهمين موضوع مدتي پيش روزنامع صهيونيستي هاآرتص نوشت: منابع اسراييلي در پي ديدار اخير آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي و جرج بوش رييس جمهور آمريكا اعلام كردند: تهديدي با نام ايران به دليل دنبال كردن برنامه هاي هسته اي موضوع اصلي ديدارهاي شارون با بوش و چني به عنوان هماهنگ كننده سياست هاي مربوط به ايران بود.

اين روزنامه رژيم صهيونيستي به نقل ازمنابع اسراييلي نوشت اين گفتگوها بر روش هاي ديپلماتيك مقابله با برنامه هاي هسته اي ايران متمركز بود ودرباره حمله نظامي به اين كشور بحث و گفتگو نشد.

موضع گيري اسراييل كه از سوي آريل شارون به دولت آمريكا ابلاغ شد، اين بود كه پرونده هسته اي ايران بايد هر چه زودتر به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود و تحريم هاي اقتصادي و سياسي بر ضد اين كشور اعمال گردد. اما به شارون گفته شد كه ايران عراق نيست.