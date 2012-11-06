مردم سر منشا اختلافات را می شناسند/ تلاش برای حل مشکلات اقتصادی

آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اجرای کامل فرامین رهبر معظم انقلاب و توجه سران قوا به فرمایشات ایشان عنوان کرد: مقام معظم رهبری در هر زمان که احساس کنند و لازم بدانند وارد صحنه می‌شوند و رهنمودهایی را به سران قوا و مسئولان گوشزد می‌کنند.

وی با اشاره به نامه نگاری‌های صورت گرفته و تقاضای رئیس جمهور برای بازدید از زندان اوین گفت: چطور است که رئیس جمهور در آخرین سال ریاست جمهوری خود به فکر بازدید از زندان اوین افتاده‌اند؟ چرا سال‌های قبل به فکر بازدید و حل مشکلات این بخش نبودند و در هنگامی هم که با تقاضای رئیس جمهور مخالفت شد، ایشان باید قبول می‌کرد.



نامه رئیس جمهور باید به دور از کنایه باشد



تولیت سابق آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) با اشاره به جایگاه رئیس جمهور عنوان کرد: نامه شخصی که رئیس جمهور کشور است باید با جملات و کلمات حساب شده باشد نه اینکه از کلمات کنایه آمیز در نوشتار خود استفاده کند.



وی با اشاره به اینکه اینگونه نامه نگاری‌ها در جمهوری اسلامی بعید بود، عنوان کرد: باید به این موضوع نیز توجه شود که چه کسی این مسئله را ایجاد کرد.



آیت الله مسعودی خمینی با تاکید براینکه همه مسئولان و سران قوا و حتی مردم باید به نکات مشترک توجه داشته باشند عنوان کرد: مختصات هر شخص باید برای خود فرد باشد نه اینکه برای مختصات شخصی، مشترکات را نادیده بگیرد.



وی حفظ نظام، انقلاب، ولایت فقیه و توجه به فرامین رهبری و رهنمودهای علما را از جمله مشترکاتی عنوان کرد که همه باید بدان توجه داشته باشند.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری ادامه داد: مردم ما به خوبی می‌توانند تشخیص دهند که چه کسی است که اختلافات را به جامعه می‌کشاند .



تلاش برای حل مشکلات اقتصادی



عضو جامعه مدرسین حوز علمیه قم با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور ادامه داد: با توجه به وضعیت کنونی نباید اختلافات به سطح جامعه کشیده شود و باید به فکر حل مشکلات اقتصادی مردم بود.

