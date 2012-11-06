شش کاراته کای تیم ملی بانوان از آذربایجان شرقی خواهند بود

رقیه عالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: هم اکنون آذربایجان شرقی با 58 کاراته کا دختر در رقابت های لیگ برتر ، جوانه ها و آینده سازان درحال رقابت با سایر استان هاست که پیش بینی می شود از این تعداد حداقل شش بازیکن تیم ملی از این استان انتخاب شود.

وی افزود: هئیت کاراته استان در راستای قهرمان پروری ورزشکاران دختر، به صورت مرتب ضمن برگزاری اردوهای آماده سازی ، کلاس های آموزش مربیان ، طراحی تمرین ، بدنسازی ، تغذیه و سایر برنامه ها را جهت آماده سازی هرچه بیشتر ورزشکاران برگزار می کند.

نایب رئیس هیئت کاراته آذربایجان شرقی از برگزاری کلاس های ماهانه ی روانشناسی برای کاراته کاران دختر این استان خبر داد و گفت: در کنار برنامه های آماده سازی ورزشکاران به مسائل روحی و روانی آنان توجه ویژه ای شده است.

وی همچنین از برگزاری دوره های آموزشی دوپینگ برای مربیان زن کاراته استان خبر داد.

عالی در ادامه از کسب عنوان دومی تیم های استان در دور رفت رقابت های لیگ برتر و جوانه دختران خبر داد و گفت: در رقابت های لیگ برتر تیم علمدار کربلا با 12 امتیاز به عنوان تیم اول گروه یک و هیات کاراته آذربایجان شرقی با 9 امتیاز و دلفین سیاه با شش امتیاز به ترتیب در مکان های دوم و سوم ایستادند.

وی ادامه داد: در گروه دوم لیگ جوانه دانشگاه آزاد اسلامی با 21 امتیاز، هیئت کاراته آذربایجان شرقی با 18امتیاز و جوانه تهران با 12 امتیاز به ترتیب در مکان های اول تا سوم قرار گرفتند.

وی تعداد ورزشکاران سازمان یافته دختر در شش ماهه نخست امسال در استان را 900 نفر ذکر کرد و گفت: از این تعداد بیش از 500 ورزشکار در تبریز فعالیت می کنند.