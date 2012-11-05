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۱۵ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

با هدف ترویج فرهنگ زکات؛

تفاهمنامه همکاری کمیته امداد و جهاد کشاورزی البرز منعقد شد

تفاهمنامه همکاری کمیته امداد و جهاد کشاورزی البرز منعقد شد

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد استان البرز گفت: تفاهم نامه همکاری مشترک بین کمیته امداد و سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در جهت مشارکت در طرح های فقرزدایی و توسعه فرهنگ زکات واجب و مستحبی منعقد شد.

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انعقاد این تفاهمنامه اظهار داشت: این تفاهم نامه در جهت توسعه همکاری ها مابین کمیته امداد و سازمان جهاد کشاورزی در جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت های بالقوه موجود در بخش کشاورزی و دامپروری استان، به منظور ترویج فرهنگ زکات منعقد شد.

وی با اشاره به موضوعات گسترده مطروحه در تفاهمنامه تصریح کرد: این تفاهم نامه در راستای جامعه عمل پوشاندن به فرائض دینی و رسیدگی به اقشار محروم استان انجام شده است.
 
وی گفت: در این تفاهم نامه در جهت اتخاذ تمهیدات لازم در امر برگزاری جلسات مشترک دوره ای با باغداران بزرگ استان البرز در راستای احیای فریضه زکات واجب و مستحبی، توسط سازمان جهاد کشاورزی تاکید شده است.
 
سالارکیا افزود: سازمان جهاد کشاورزی در جلسه تشکیل شده، اعلام آمادگی کرد، با بکارگیری توان مدیریت دامپروری خود در خصوص رایزنی با دامپروری ها و اختصاص بخشی از درآمد شیر تولیدی واحدهای دامپروری به ایتام کمیته امداد و در قالب زکات مستحبی همکاری لازم را انجام دهد.
 
وی ارائه مشخصات کامل همه زارعان عمده گندم از طریق مراکز خرید تضمینی گندم و جو را از دیگر مفاداین تفاهم نامه به کمیته امداد عنوان کرد و یاد آور شد: مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی اطلاعات زارعین در اختیار کمیته قرار دهد تا در خصوص دریافت زکات با زارعین تعاملات لازم انجام شود.
 
مدیرکل کمیته امداد استان البرز تصریح کرد: از جمله توافقات حاصله اعلام آمادگی سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر تبدیل اراضی اهدایی خیرین به باغ طیبه بود، که در این زمینه نیز هماهنگی ها و اقدامات لازم انجام خواهد شد.
 
سالارکیا با اشاره به توافقات گسترده و بسیار مطلوب جلسه همکاری این دو نهاد  گفت: این جلسه بدون تردید در آینده برکات فراوانی برای محرومان استان بدنبال خواهد داشت و ما در این زمینه دست یاری همه مسئولان را درجهت مشارکت در طرح های فقرزدایی به گرمی می فشاریم.
 
وی تاکید کرد: این تفاهمنامه یکساله تنظیم شده و در آن مقرر شد: نمایندگان دو اداره کل نسبت به تشکیل جلسات مشترک ماهیانه جهت پیگیری مصوبات برنامه ریزی لازم را انجام دهند.
کد مطلب 1736397

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