مرحله دوم طرح شبنم در گیلان آغاز شد

سید جلال الدین شکریه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مرحله با هدف کنترل و نظارت بیشتر برای جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و همچنین بی کیفیت در حال اجراست.

وی اظهارداشت: مرحله دوم این طرح پس از برگزاری نشست های توجیهی و آموزشی با مجامع امور صنفی و دستگاه های مرتبط آغاز شده است.

نائب رئیس اول شورای اصناف کشور گفت: با اجرای موفق مرحله اول طرح کد رهگیری کالای وارداتی در استان گیلان، مرحله دوم طرح شبنم نیز به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: اقلام مشمول این مرحله از طرح شبنم شامل لوازم خانگی، کالاهای صوتی تصویری، رایانه و قطعات آن، انواع اسباب بازی، انواع لوازم ورزشی، اقلام آرایشی و بهداشتی، انواع مکمل های غذایی و دارویی، انواع لوازم ساختمانی، نوشیدنی ها و روغن های خوراکی، پوشاک، انواع ساعت، ماشین حساب، تلفن همراه و کیف و کفش است.

شکریه در ادامه با بیان اینکه مرحله نخست طرح شبنم از اول اردیبهشت‌ تا 30 مرداد ماه امسال به اجرا درآمد، یادآورشد: طرح شبنم مخفف شبکه بازرسی و نظارت مردمی است .