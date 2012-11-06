پروژه های بیمارستانی مجمع خیران سلامت مازندران شتاب می گیرند

فرزاد گوهردهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مجمع در سه سال گذشته، 262 میلیارد ریال کمک ریالی در سطح استان از سوی این مجمع جمع آوری شده است.

وی گفت: در بخش عمرانی احداث بیش از 68 هزار مترمربع فضای اورژانس، اهدای 101 هزار متر مربع زمین توسط خیرین صورت گرفته است.

گوهردهی، احداث مرکز آنکولوژی، پیوند و رادیوتراپی در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری و مرکز فیزیوتراپی را از دیگر پروژه های مهم این مجمع دانست و افزود: نقشه ساخت مرکز طبی کودکان سرطانی ماهک نهایی شده است.



رئیس مجمع خیرین سلامت مازندران، اسکان همراهان بیمار را یکی از دغدغه های این مجمع دانست و گفت: همراهان بیمار این مرکز در اتاقکی مستقر می شوند که پاسخگوی نیاز مرکز نبوده است.

وی بیان داشت: ساخت مکانی برای اسکان همراهان بیمار با حمایت خیران پیش بینی شده است.



