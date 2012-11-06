تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: شورای نگهبان به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ایراداتی گرفته بود که طی چند جلسه در کمیسیون اجتماعی با حضور کارشناسان سازمان بهزیستی این موارد بررسی و در نهایت ایرادات رفع شد.

وی با اشاره به اینکه در بررسی انجام شده 8 ایراد گرفته شده از سوی شورای نگهبان برطرف شده است، گفت: این لایحه در کمیسیون به تصویب رسید و بزودی در صحن علنی نیز مطرح و به تصویب نهایی خواهد رسید.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد اجرایی شدن این لایحه تاکید کرد: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پس از تصویب نهایی برای اجرایی شدن آماده می شود.

عزیزی گفت: در صورت اجرایی شدن این لایحه درصد زیادی از کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی به خانواده های متقاضی و جایگزین برای فرزندخواندگی سپرده خواهند شد.