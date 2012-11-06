غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه امروز دنیا به سمت ارزش های ماهوی تعاونی ها بازگشته است، گفت: نامگذاری سال 2012 از سوی سازمان ملل به نام تعاون، نشان دهنده بازگشت به ارزش های تعاونی است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: نظام های سرمایه داری و کاپیتالیستی امروز با مشکلات بزرگی مواجه شده اند و اندیشمندان را به راه سومی کشانده است که مسیری جز تعاون نخواهد بود.

حسینی نیا با اشاره به گزارشات سازمان های جهانی درباره الگوی تعاونی ها برای کسب و کار قرن 21، افزود: اینها همه برای ما نشانه هایی است که بیش از گذشته دستیابی به اهداف بخش تعاون را جدی بگیریم.

وی با تاکید بر این موضوع که تعاون به عنوان یکی از ارکان 3 گانه اقتصاد کشور رسمیت دارد، ادامه داد: در چند سال اخیر برای تامین بسترهای لازم توسعه بحش تعاون، الزاماتی فراهم شد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشت: با توجه به جنگ های ناجوانمردانه اقتصادی دشمنان بر علیه کشورمان، بخش تعاون و اقتصادی مردمی می تواند بهترین بستر و شیوه برای اقتصاد مقاومتی باشد و راهی جز وارد کردن همه مردم در اقتصاد نداریم؛ بنابراین هر واحد خانوار باید یک واحد اقتصادی باشد.

به گفته حسینی نیا، امسال که سال بین المللی تعاون است مصادف با هفتاد و هفتمین سالگرد تاسیس اولین تعاونی در ایران است که می توان توسعه تعاونی ها را در ایران به 3 مرحله تقسیم بندی کرد که یک مرحله تا قبل از انقلاب و تشکیل 4 هزار تعاونی است. پس از آن تاکنون، 180 هزار بنگاه تعاونی در کشور ثبت شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه 92 هزار از این تعاونی ها پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 تشکیل شده است، گفت: مقایسه آمار ایران با تعاونی های جهان، کشور ما را یکی از کشورهای پیشرو در عرصه توسعه نهضت جهانی تعاون معرفی می کند.

وی با اعلام اینکه حدود 1 میلیارد نفر در کشورهای مخلف دنیا در تعاونی ها عضویت دارند، اظهار داشت: در ایران میانگین عضویت مردم در تعاونی ها، از میانگین جهانی آن بالاتر است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: با توجه به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از 180 هزار بنگاه تعاونی کشور، 84 هزار بنگاه جزو تعاونی های تولیدی است که در گرایش های مختلف فعالیت دارند و در مجموع 47 درصد کل تعاونی ها را شامل می شوند.