  1. استانها
  2. فارس
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۸:۵۷

اکبری نژاد به مهر خبر داد:

برداشت 15 هزار تن انجیر در استهبان/ ضرورت تشکیل اتحادیه انجیرداران

برداشت 15 هزار تن انجیر در استهبان/ ضرورت تشکیل اتحادیه انجیرداران

شیراز- خبرگزاری مهر: فرماندار استهبان گفت: با توجه به بارندگی های مناسب شش ماه دوم سال گذشته، در سال جاری بیش از 15 هزار تن انجیر از 23هزارهکتار باغ درشهرستان استهبان برداشت شد.

نعمت الله اکبری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجیراستهبان به سایر کشورهای دنیا نیز صادر می شود که در همین راستا امسال حدود سه هزار تن از محصولات برداشت شده به سایر نقاط دنیا صادر شد.

ضرورت تشکیل اتحادیه انجیر داران

وی تصریح کرد: منطقه ای که بزرگترین انجیرستان دیم کشور را داراست برای موفقیت بیشتر در عرضه این محصول نیازمند توجه مسئولان استانی و کشوری است اما تاکنون آنگونه که باید به این موضوع توجه نشده است.

فرماندار استهبان با اشاره به ضرورت تشکیل اتحادیه انجیرداران در این منطقه ابراز داشت: ایجاد شرایط نگهداری، ساماندهی خرید و فروش انجیر، بسترسازی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی  از جمله مزایای تشکیل این اتحادیه است که در نهایت باعث ارتقاء وضعیت انجیر این شهرستان می شود.

 اکبری نژاد یادآورشد: در راستای آشنایی بیشتر مسئولان کشوری و استانی با مشکلات باغدران ونیز معرفی بیشتر محصول انجیر در سطح کشور امسال برای اولین بار جشنواره ملی انجیر در شهرستان استهبان برگزار شد.

وی افزود: در جشنواره  انجیر استهبان مسئولان از نزدیک با مشکلات باغدران آشنا شدند و برای برطرف کردن این معضلات قول های دادند که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد عملیاتی شدن آنها باشیم.

کد مطلب 1736479

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها