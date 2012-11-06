برداشت 15 هزار تن انجیر در استهبان/ ضرورت تشکیل اتحادیه انجیرداران

نعمت الله اکبری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجیراستهبان به سایر کشورهای دنیا نیز صادر می شود که در همین راستا امسال حدود سه هزار تن از محصولات برداشت شده به سایر نقاط دنیا صادر شد.

ضرورت تشکیل اتحادیه انجیر داران

وی تصریح کرد: منطقه ای که بزرگترین انجیرستان دیم کشور را داراست برای موفقیت بیشتر در عرضه این محصول نیازمند توجه مسئولان استانی و کشوری است اما تاکنون آنگونه که باید به این موضوع توجه نشده است.

فرماندار استهبان با اشاره به ضرورت تشکیل اتحادیه انجیرداران در این منطقه ابراز داشت: ایجاد شرایط نگهداری، ساماندهی خرید و فروش انجیر، بسترسازی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله مزایای تشکیل این اتحادیه است که در نهایت باعث ارتقاء وضعیت انجیر این شهرستان می شود.

اکبری نژاد یادآورشد: در راستای آشنایی بیشتر مسئولان کشوری و استانی با مشکلات باغدران ونیز معرفی بیشتر محصول انجیر در سطح کشور امسال برای اولین بار جشنواره ملی انجیر در شهرستان استهبان برگزار شد.

وی افزود: در جشنواره انجیر استهبان مسئولان از نزدیک با مشکلات باغدران آشنا شدند و برای برطرف کردن این معضلات قول های دادند که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد عملیاتی شدن آنها باشیم.