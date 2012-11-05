کارگاه تخصصی تحکیم خانواده در چهارمحال و بختیاری برگزارشد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از استادان حوزه و دانشگاه در این کارگاه تخصصی با تشریح عوامل مؤثر در تحکیم خانواده و علل بروز طلاق عاطفی گفت: درحالیکه در بیشتر ازدواج ها، هر دو طرف قصد دارند به یکدیگر و تعهدات خود در مقابل هم احترام بگذارند، اما در زندگی زناشویی مسائلی پیش می آید که می تواند به جدایی و یا یک زندگی مشترک بدون احساس، عشق و همراهی منجر شود.

حجت الاسلام آزمون با اشاره به اینکه در طلاق عاطفی زن و مرد زیر یک سقف زندگی می کنند ولی رابطه دوستانه ای نداشته و با هم در کشمکش و تضاد هستند و مهمترین علت این نوع طلاق را نداشتن مهارت های همسرداری بیان کرد.

وی رعایت انصاف، اصل جایگزینی، استفاده از حکم عادل و عاقل و محرم راز، فرصت دادن به طرف مقابل برای تغییر رفتار و تفکر و تعقل، اندیشیدن قبل از عمل و عکس العمل را کلید های موفقیت یک زوج در زندگی مشترک برشمرد.

آزمون، چهار اصل فکر کردن، حرف زدن، رفتار کردن و عمل کردن را از اصول مهم در زندگی مشترک عنوان و تصریح کرد: تفاوت های فردی یک اصل مسلم غیر قابل انکار است که برای نظام اجتماع و طبیعت ضروری است و به پیروی از این اصل طبیعی، بین زن و شوهر اختلاف وجود دارد و تا زمانی که این اختلاف ها فاصله زیادی نداشته باشد و با گذشت و چشم پوشی هماهنگ شود، مشکلی ایجاد نمی کند.

نمایشگاه خوشنویسی "شوق نگاه" در شهرکرد برگزار شد‏

نمایشگاه خوشنویسی "شوق نگاه " آثار "پیمان رفیعی" از خوشنویسان استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزارشد. این نمایشگاه حاصل تلاش هنرمند خوشنویس استان چهارمحال و بختیاری پیمان رفیعی است که از سوی واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری، در نگارخانه ی سوره در خانه هنرمندان حوزه هنری برگزار شد. در این نمایشگاه 16 اثر در قطع 50 در 70 در انواع خط های شکسته، ثلث، نستعلیق، چلیپا ، سیاه مشق و ... به نمایش گذاشته شده است. آثار این هنرمند با تلفیق رنگ در آثار خوشنویسی ، فضای متفاوتی را برای بیننده اثر خلق کرده است وهمچنین در برخی از آثارش در این نمایشگاه با تلفیق رنگ و خط ، به خلق آثاری مفهومی پرداخته است. طرح ساخت سرامیک مقاوم در برابر شکنندگی در دانشگاه شهرکرد ارائه شد

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد دانشگاه شهرکرد طرح ساخت سرامیک مقاوم در برابرشکنندگی را در این دانشگاه ارائه کرد.

طرح ساخت سرامیک مقاوم در برابر شکنندگی توسط محسن اسد زاده دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش سرامیک دانشگاه شهرکرد با راهنمایی دکتر محمدرضا سائری عضو هیئت علمی دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه شهرکرد در قالب پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه شهرکرد ارائه شد.

بدنه های سرامیکی از ترکیبات متشکل از عناصر فلزی و غیر فلزی که به طور شیمیایی به هم متصل شده اند ساخته می شود و با وجود اینکه این ترکیبات دارای مزیت هایی مانند قیمت تمام شده پایین، سختی و خواص مکانیکی مطلوبی هستند اما خاصیت تردی و شکنندگی این بدنه ها سبب پرهزینه شدن و نیز کند بودن فرآیند ساخت در سال های اخیر شده است.

بر اساس یافته های این طرح اضافه نمودن فاز ثانویه به صورت الیاف، ذره وصفحه به بدنه های سرامیکی مشکل تردی این بدنه ها را تا حد زیادی کاهش می دهد.

در این طرح با توجه به مزایای استفاده از فرآیند سل- ژل و همچنین الگو برداری از ترکیبات طبیعی تلاش خود را برای ساخت کامپوزیت کاریبد سیلسیم- پلی متیل متا اکریلات متمرکز کرده است و این کامپوزیت با بهره گیری از فرآیندهای آماده سازی بدنه های سلولزی، تزریق نانو ذرات سیلیس، پیرولیز، فرآیند احیای کربوترمال سیلیس و فرآیند پلیمریزاسیون رادیکال آزاد ساخته شده است.

بررسی نتایج آزمایشهای خواص مکانیکی کامپوزیت ساخته شده نشان می دهد این بدنه می تواند به عنوان گزینه مناسبی جهت استفاده در صنایع هوا- فضا و جایگزین آلیاژهای فلزی آلومینیم(T9) مورد استفاده در این صنعت مطرح شود.

کسب مقام دوم مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان در رشته دوگانه توسط دانشجوی واحد شهرکرد

مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان در رشته دوگانه با حضور 40 ورزشکار از 18 استان به مدت سه روز در زنجان برگزار شد.

در این دوره از رقابت ها محمد مهدی رحمتی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد موفق شد مقام دوم مسابقات دوگانه دو صحرانوردی و دوچرخه سواری را به خود اختصاص دهد.

این دانشجوی واحد شهرکرد اواخر آبان ماه امسال جهت اعزام به کشور فیلیپین به اردوی مرحله دوم راه خواهد یافت.

کسب مقام هشتم تیمی در مسابقات سه گانه شنا، دوچرخه سواری و دو صحرا نوردی با حضور 19 کشور در سوئیس نیز از دیگر افتخارات این جوان شهرکردی است که برای کشور و مردم استان به ارمغان آورد.

برگزاری 500 مراسم جشن هم زمان با دهه ی ولایت در لردگان

سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان از برگزاری 500 مراسم جشن هم زمان با دهه ی ولایت در این شهرستان خبر داد.



حجت الاسلام سعید نصیری گفت: هم زمان با دهه ی ولایت، 500 مراسم جشن در مساجد و حسینیه ‌های شهرستان لردگان برگزار شد.



وی افزود: در این مراسم روحانیون اعزامی، مستقر و خود استقرار پیرامون اهمیت و فلسفه قربان و غدیر خم به سخنرانی پرداختند.



نصیری تصریح کرد: برگزاری 15 ویژه برنامه جشن، مولودی خوانی، قرائت دعا و قرآن از دیگر برنامه‌های برگزار شده به مناسب دهه ولایت در شهرستان لردگان بود.



وی، آذین بندی سر در مساجد و معابر و برپایی ایستگاه های صلواتی را از دیگر آیین‌های گرامیداشت دهه ولایت در شهرستان لردگان دانست.



نصیری با اشاره به برگزاری 50 مراسم جشن با همکاری روحانیون مستقر و خود استقرار در شهرستان لردگان گفت: 10 روحانی هم در دهه ولایت به این شهرستان اعزام شد.