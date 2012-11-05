آغاز بازگشت 4300 حاجی آذربایجان غربی و شرقی از فرودگاه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، کمال پرهیزکار بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی بازگشت حجاج با حضور مدیر کل فرودگاههای آذربایجان شرقی، افزود: امسال 29 کاروان حجاج استانهای آذربایجان غربی و شرقی از طریق فرودگاه بین ‌المللی ارومیه عازم سرزمین وحی شدند.

وی با بیان اینکه در این راستا 4 هزار و 368 زائر از استان‌های آذربایجان غربی و شرقی طی 13 پرواز از طریق این فرودگاه عازم عربستان سعودی شدند، عنوان کرد: تعداد زائران آذربایجان شرقی دو هزار و 892 نفر در قالب 19 کاروان بود که هیچ مشکلی در اعزام زائران وجود نداشت.

مدیر کل فرودگاههای آذربایجان غربی با بیان اینکه گسترش خدمات فرودگاههای استان به استانهای هم‌جوار، موجب ارتقا جایگاه این فرودگاه می ‌شود، یادآور شد: اعزام زائران دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی از فرودگاه بین المللی ارومیه در قالب 13 پرواز تا بیست و یکم مهرماه جاری ادامه داشت.

مدیر کل فرودگاههای آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: امسال با توجه به بهسازی باند فرودگاه تبریز عملیات رفت حجاج آذربایجان شرقی از طریق فرودگاه ارومیه انجام شد که خوشبختانه با توجه به حجم بالای مسافرین هیچ گونه ضعفی در این فرودگاه اعلام نشد.

علی رستمی بالاترین عبادت را خدمت به حجاج دانست و اظهار داشت: همان‌گونه که فرد به منظور محقق شدن بهترین پذیرایی از مهمان شخص بزرگوار تمام تلاش خود را انجام می‌دهد کارگزاران که مسئولیت رسیدگی به مشکلات و فراهم کردن وسایل آسایش حجاج را به عهده دارند باید از هیچ تلاشی در این راه دریغ نکنند.