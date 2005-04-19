تيم بسكتبال با ويلچر جوانان به كنيا اعزام خواهد شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين اردو جهت اعزام اين تيم به مسابقات انتخابي جهان درمنطقه آفريقا - عرب تشكيل مي شود كه تيم هاي آفريقاي جنوبي ، كويت ، كنيا وايران حضور خواهند داشت و از اين منطقه تنها يك تيم به مسابقات مذكور كه مرداد ماه سال جاري دركشورانگلستان برگزار خواهد شد اعزام مي گردد.

به همين منظور ازمحسن طلوعي از اردبيل ،محمد صحي از تهران ، ميلاد احساني و رضا اسدزاده از لرستان ، سامان بلاغي از فارس ، بهمن سيفي ، ابراهيم احمدي ، مهدي قرباني و وحيد غلام آزاد از زنجان و حكيم منصوري از خوزستان و قاسم خليلي از اصفهان و مصطفي خاني از مركزي دعوت به عمل آمده است تا زيرنظر حسن پالارو جواد عبدالله زاده به تمرين بپردازند.