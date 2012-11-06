«هنر و رسانه» گام اول تشکیل صنف خبرنگاران هنر است

عطاالله کوپال در گفتگو با خبرنگار مهر با این توضیح که برگزاری جشنواره «هنر و رسانه» را باید به فال نیک گرفت، تصریح کرد: در واقع در دنیای امروز هنر بدون تعامل با رسانه ها نمی تواند نقش اجتماعی خود را به خوبی ایفا کند. چشم اندازی که برای این حرکت می توان پیش بینی کرد بی تردید فراهم شدن بستری برای ایجاد صنف خبرنگارانِ ویژه هنر است.

وی با بیان این که ضرورت چنین جشنواره ای می تواند سوق دادن جامعه به سوی هنر باشد، اظهار داشت: با توجه به گرفتاری ها و در گیری های زندگی، عامه مردم از هنر دور می افتند و این خبرنگاران و منتقدان حرفه ای رسانه ها هستند که می توانند این پیوند را عمیق تر کنند و جلوی گسست مردم از هنر را بگیرند.

این مدرس دانشگاه با این توضیح که اهالی هنر بدون رسانه ها پیوند خود را با توده کثیر مردم از دست می دهند، گفت: چه بسا یک یا چند خبرنگار و منتقد بتوانند آثار فراموش شده یک نقاش ارزشمند را به مردم معرفی کنند و یا نوای دلشکسته ساز یک موسیقی دان را در قالب کلمات و جملات خود به گوش مردم برسانند. در هنرهایی مثل تئاتر و یا هنرهای تجسمی به دلیل نوع ارایه این گونه آثار معمولاً مخاطبان محدودند و این رسانه ها هستند که می توانند آنها را در سطحی گسترده تر مطرح سازند.

این پژوهشگر با بیان این که عملکرد رسانه ها بهتر است به حوزه خبر رسانی محدود نماند، گفت: باید منتقدان متخصص، آثار هنری را برای مردم تشریح و تفسیر کنند. وظیفه منتقد فقط این نیست که اثری را نفرین کند یا به آن آفرین گوید. باید ارزش ها و یا کاستی های اثر را آشکار سازد.

کوپال ادامه داد: به هر حال جای نقد هنری، عمدتا در رسانه ها است. شاید بتوان گفت که شیرین ترین بخش حرفه اصحاب رسانه در تعامل با هنر، نقد هنری است و بهتر است روی این موضوع کار بیشتری صورت گیرد چرا که نقد شایسته هنری می تواند به تولید آثار ارزنده یاری رساند.

وی با اشاره به جشنواره هنر و رسانه با بیان این که در چنین جشنواره ای بهتر است کارگاه های آموزشی برای تعمیق تخصص خبرنگاران و منتقدان برگزار شود، اضافه کرد: البته بهتر است که این گونه کارگاه ها فصلی و گذرا نباشد. حتی می توان دبیرخانه ای دایمی برای گسترش آموزش و بسط تجارب حرفه ای بدین منظور تاسیس کرد.

نخستین جشنواره «هنر و رسانه» به همت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با موضوعات «هنرهای نمایشی»، «هنرهای تجسمی»، «موسیقی»، «آموزش هنری» و بخش ساماندهی «مد و لباس» برگزار خواهد شد.