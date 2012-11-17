محمدجواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله با ریزگردها اظهار داشت: پیشنهاد شده تا صندوقی با هدف تثبیت شن های روان در مقیاس منطقه ایجاد شود تا منابع و کمکهای مجامع بین المللی وارد این صندوق شده و به تثبیت شن های روان کمک شود.

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به عقد قرارداد با عراق به منظور حل مشکل ریزگردها گفت: برای کنترل و مقابله با آلودگی ریزگردهایی که از سوی عراق به ایران می آیند، قراردادی منعقد شده که براساس آن برای کنترل حرکت شن های روان در مساحتی معادل یک میلیون هکتار یک میلیارد و 200میلیون دلار هزینه خواهد شد.

وی با بیان اینکه هزینه اجرای طرح مقابله با ریزگردهای عراق با استفاده از منابع دولت عراق اجرایی خواهد شد تصریح کرد: این طرح 5 ساله است و با و جود انعقاد آن هنوز از سوی دولت عراق اجرایی نشده و پیشنهاد ما به مجامع بین المللی این است که منابع مالی را به این منظور تخصیص دهند.

به گفته محمدی زاده، پس از انقلاب سه میلیون و 300هزار هکتار از اراضی با شن های روان تثبیت شده که باید این سطح به دوبرابر افزایش یابد و نیاز است تا 6میلیون هکتار از اراضی شن زار در کشور با اتخاذ تدابیری تثبیت شوند.

رئیس سازمان محیط زیست اظهار داشت: برای کنترل ریزگردها که مشکل هر ساله کشور در فصول خاص است باید سالانه 500هکتار از شن های ناپایدار تثبیت شوند بنابراین منابعی که درسال های گذشته تخصیص یافته باید 10برابر افزایش یابد.

معاون رئیس جمهور با تأکید بر اینکه برخی از ریزگردها منشاء داخلی ندارند و از کشورهای همسایه به ایران وارد می شود، گفت: سوریه، اردن ،عربستان و عراق از جمله کشورهایی هستند که منشاء ریزگردها بوده و 17 کشور از جمله ایران را تحت تأثیر قرار داده ند.