رئيس جمهوري اتريش : اجراي قانون اساسي واحد اروپايي سبب افزايش قدرت اتحاديه اروپايي خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر ،‌" هاينس فيشر " رئيس جمهوري اتريش در ادامه گفتگو با روزنامه كورير با اشاره به رفراندوم آتي فرانسه پيرامون اجراي قانون اساسي واحد اروپايي دراين كشوراظهار داشت : پس ازاعلام كميسيون اتحاديه اروپايي درخصوص لزوم تسريع دراجراي قانون اساسي واحد اروپايي دولت اتريش موافقت خودرا با اين امر ابراز داشت اما ما شاهد برخي اختلاف نظرها در شماري از كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه بوديم .

رئيس جمهوري اتريش افزود : نمي دانم روند برگزاري رفراندوم قانون اساسي واحد اروپايي در فرانسه به چه شكل خواهد بود اما به آنچه كه روي خواهد داد اطمينان خاطر نداريم .

فيشر در پاسخ به اين سوال كه آيا آلترناتيو ديگري براي اين مسئله وجود دارد ، اظهار داشت : به عقيده من برنامه و طرح دومي وجود ندارد . ما موظفيم با مطالعه و بررسي دقيق ، راهكارهاي قابل اجرايي را براي بهتر و مثبت تر برگزار شدن اين رفراندوم بيابيم .وي گفت : جا دارد در اين زمينه به فرانسه هشدار دهيم تا راه مناسبي براي توجيه مردم خود بيابد .

رئيس جمهوري اتريش در ادامه در خصوص مخالفت رئيس جمهور و نخست وزير سابق فرانسه با اجراي قانون اساسي واحد اروپايي در اين كشور به كورير گفت : من هم مي دانم كه برخي مسائل در قانون اساسي واحد نياز به اعمال برخي تغييرات دارد كه اين امر مي تواند به مرور زمان اتفاق افتد اما عدم اجراي اين قانون اساسي مي تواند مشكلات متعددي را به همراه بياورد .

وي در خصوص منافع اجراي قانون اساسي واحد اروپايي به اين روزنامه اتريشي گفت : قانون اساسي واحد اروپايي به پارلمان ، قوانين و راهكارهاي اتحاديه اروپايي قدرت خاصي مي بخشد .

رئيس جمهوري اتريش درپايان خاطر نشان ساخت : يقين داشته باشيد كه قانون اساسي واحد اروپايي افزايش توان و قدرت اتحاديه اروپايي را به همراه خواهد داشت .