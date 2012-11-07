به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان روز گذشته اعلام کرد در جریان عملیات نیروهای افغانی و ناتو در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور 15 عضو طالبان کشته شدند.

در این بیانیه آمده است در جریان 12 عملیات پلیس ملی افغانستان در ولایتهای لغمان، کپیسا، قندهار، زابل، اروزگان، میدان وردک، لوگار، غزنی و خوست که با حمایت نیروهای ناتو انجام شد، 15 عضو طالبان کشته شدند.

در این عملیات همچنین 11 عضو طالبان بازداشت و تسلیحات آنها توقیف شد. در این بیانیه به تلفات نیروهای امنیتی اشاره نشده است.

خبر دیگر اینکه یکی از سرکردگان شبکه تروریستی حقانی در ولایت لوگار در شرق افغانستان بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، شبکه حقانی عملیات های تروریستی را بیشتر در ولایتهای شرقی افغانستان و کابل انجام می دهد و حملات انتحاری علیه نیروهای امنیتی را سازماندهی می کرد.

همچنین گفته می شود که نیروهای امنیتی صبح روز سه شنبه دو شبه نظامی را در ولایت پکتیا در 100 کیلومتری جنوب شهر کابل بازداشت کردند.