نهمين دوره انتخابات آزموني براي ابراز شايستگي هاي ملت بزرگوار ما است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، جامعه اسلامي فرهنگيان تهران بزرگ در راستاي رسالت عظيم اساتيد، معلمان، دانش آموختگان، دانشجويان و دانش آموزان سراسر كشور براي مشاركت آگاهانه در انتخابات 27 خرداد 1384 و گزينش اصلح در ميان كانديداهاي مطرح، نكات ذيل را به اطلاع عموم مردم شرافتمند و به ويژه به جامعه فرهنگيان گرانقدر تهران مي رساند:

1- حاكميت مطلق بر "جهان و انسان" تنها از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم كرده است. هيچ كس نمي تواند اين "حق الهي" را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاص قرار دهد. ملت بزرگ ايران اين حق خدادادي را با مشاركت در انتخابات و گزينش شايسته ترين افراد براي هر مسووليتي در اداره امور كشور خود اعمال مي كند.

2- انتخاب "رييس جمهور" كه بعد از مقام رهبري عالي ترين مقام رسمي كشور و مسوول اجراي قانون اساسي و رييس قوه مجريه مي باشد، اگر با معيارهاي متناسب با مسووليت مربوطه انجام گيرد، همه امور اجرايي كشور در راستاي عدالت و متناسب با شايستگي هاي ملت ايران اعمال خواهند شد.

3- در شرايطي كه مملكت عزيزمان در فراسوي مرزها از طريق اشرار بين المللي به محاصره نظامي درآمده و همان اشرار، مانع تجارت جهاني و عامل بازدارنده در پيشرفت علمي، فني، صنعتي و اقتصادي كشورمان شده و با تهديد و ارعاب، امنيت رواني جامعه به ويژه نخبگان فرهنگي، علمي و سياسي ما را مخدوش كرده و فرصت و انرژي فراواني از مسوولين حكومت را مصروف مقابله با شرارت هاي زورگويان بين المللي ساخته است، گزينش يك رييس جمهور توانمند، با تجربه و تازه نفس كه بتواند حلقه "محاصره كشورمان توسط اشرار" را بشكند و ايران اسلامي را در جايگاه برتر جهاني قرار دهد، يك وظيفه ملي براي تمامي راي دهندگان مي باشد.

4- به تعبير رهبر عظيم الشان انقلاب اسلامي، "ما در همه ميدان هاي بين المللي با منطق و پيروي از راه عقلايي كه اسلام به ما تعليم داده حركت كرده ايم. منطق ما، منطق تدبير و عقل و پيگيري منافع ملي است" . "هر كس مي خواهد با اين ملت و براي اين ملت كار كند، بايد داراي شجاعت، تدبير، قوت قلب و در مقابل دشمنان داراي اعتماد به نفس باشد" . بنابراين "مردم ما بايد به دنبال رييس جمهوري باشند كه با توانايي، شادابي، قدرت، احساس مسووليت و آمادگي براي كار بي وقفه به طور كامل و واقعي با فقر و فساد و تبعيض مبارزه كند و به طور جدي به دنبال تحقق عدالت باشد".

5- با عنايت به رهنمودهاي رهبري، اولا كسي مي تواند با تبعيض مقابله كند و به دنبال تحقق همه جانبه عدالت باشد كه خود از رانت خواري بپرهيزد و ابزار و عناصر و امكانات سازمانها و نهادها و دستگاههاي حكومتي را براي تبليغ و ترويج خود به كار نگيرد؛ ثانيا در كارنامه خود به هنگام مقابله با دشمنان هم داراي اعتماد به نفس باشد و هم شجاعت را با تدبير و عقلانيت و منطق اسلامي همراه كرده باشد.

6 -جامعه اسلامي فرهنگيان كشور در يك نظرخواهي جامع و علمي از اعضاي خود در تهران و تمام استانها براي شناسايي كانديداي اصلح بر اساس ارزشهاي اسلامي انقلابي و موازين اصولگرايي، پس از مطالعه، تحقيق و بررسي ويژگي هاي همه كانديداهاي مطرح براي رياست جمهوري، دكتر علي اكبر ولايتي را شايسته ترين گزينه براي مقام اجرايي كشور تشخيص داده است.

7 - اين اعتماد فرهيختگان و فرهنگيان كشور به "مشاور امين رهبري" كه از سرآغاز انقلاب اسلامي، جزء نزديكترين شخصيت هاي سياسي به رهبري معظم بوده و براي نخستين بار به عرصه انتخابات رياست جمهوري وارد شده است، انسجام قوه مجريه و استحكام نظام در همه ميادين (داخلي و جهاني) را نويد مي دهد.

ما ضمن احترام به ساير كانديداهاي مطرح، جبهه اصولگرايان را به پرهيز از تشتت و گروه گرايي و توجه به مصالح فراجناحي و عنايت به خيرخواهي نخبگان فكري - فرهنگي سراسر كشور فراخوانده و همگان را به مشاركت گسترده و آگاهانه در نهمين انتخابات رياست جمهوري (27 خرداد 84) براي گزينش شايسته ترين شخصيت توانمند، با تجربه، تازه نفس، امين، شجاع، مدير و مدبر و حكيم به عنوان رييس جمهور اسلامي ايران دعوت مي كنيم و از خداوند بزرگ مي خواهيم كه همه ما و ملت عزيزمان را در اين آزمون بزرگ الهي سربلند و موفق بدارد.