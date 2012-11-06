  1. سیاست
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۸:۲۲

در گفتگو با مهر مطرح شد:

جزئیات دیدار انتخاباتی اصلاح‌طلبان باهاشمی/ نظر هاشمی درباره لغو تحریم

جزئیات دیدار انتخاباتی اصلاح‌طلبان باهاشمی/ نظر هاشمی درباره لغو تحریم

دبیرکل حزب آزادی با تشریح جزئیات دیدار مجموعه ای از اصلاح طلبان با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، گفت: در این دیدار هاشمی رفسنجانی بر حضور منسجم اصلاح طلبان در انتخابات با کاندیدای مشخص تاکید کرد.

مجید محتشمی در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به دیدار دبیران کل احزاب جبهه اصلاح طلبان و برخی از چهره ها و شخصیت های اصلاحات با آیت الله هاشمی رفسنجانی در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام که عصر روز گذشته برگزار شد ، گفت: در این جلسه مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری  و محمد جواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به عنوان سخنرانان جلسه به طرح دیدگاههای خود در زمینه انتخابات  یازدهم ریاست جمهوری و انتخابات دوره چهارم شوراها پرداختند.

وی که خود نیز به عنوان دبیرکل جبهه آزادی در این جلسه حضور داشته است، افزود: سخنرانان جلسه به نمایندگی از مجموعه اصلاح طلبان مشکلات پیش روی انتخابات و عدم انسجام و کم رغبتی که بین اصلاح طلبان برای حضور گسترده در انتخابات وجود دارد را مطرح و راهکارهایی را برای برون رفت از شرایط موجود پیشنهاد دادند که از جمله این پیشنهادات ایجاد جبهه واحد اصلاح طلبان با حضور همه گروهها و تشکل های اصلاح طلب و بر پرهیز از انزوای اصلاحات بود.

محتشمی گفت: سخنرانان جلسه بر برگزاری انتخابات کاملا آزاد و رقابتی همچون انتخابات گذشته تاکید و پرهیز از تک روی احزاب اصلاح طلب و انسجام هر چه بیشتر برای حضور قدرتمند در انتخابات را خواستار شدند.

سخنگوی جبهه اصلاح طلبان افزود: همچنین در ادامه این جلسه آیت الله هاشمی طی سخنانی مبسوطی بر حضور همه سلیقه ها در انتخابات یازدهم در قالب تشکل های اصلاح طلب و اصولگرا و ایجاد همدلی و انسجام ملی تاکید کرد.

به گفته وی هاشمی در این جلسه بیان داشت که نارسایی های کنونی نتیجه برخی تندروی ها در مدیریت کشوراست که بدنبال آن اجماع جهانی و تحریم های سختگیرانه بر علیه ایران بوجود آمده است که می شد با مدارا و تدابیر مطلوب تری جلوی این اجماع جهانی را گرفت.

دبیرکل حزب آزادی خبرداد که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه با اشاره تحریم هایی که سختگیرانه و با وجود حق وتوی چین و روسیه علیه ایران به تصویب رسید گفته است که اگر قرار باشد زمانی تحریم ها برداشته شود؛ همان حق وتو بر لغو تحریم ها سایه خواهد انداخت و جریان استکباری بدنبال مطالبات و منافع بیشتری از لغو تحریم ها خواهد بود.

به گفته وی هاشمی در پایان بر ایجاد همدلی و انتخابات رقابتی و آزاد تاکید کرده و خواستارحضور همه گروه ها و سلایق و آحاد مردم در انتخابات شده است.

محتشمی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نظر آیت الله هاشمی در این خصوص طرح پیشنهادی این جبهه برای انتخابات تحت عنوان "مناسک" چه بوده است ؟ گفت: طرح مناسک از سوی سخنرانان جلسه مطرح شد ولی رئیس مجمع تشخیص مصلحت بر حضور منسجم اصلاح طلبان در انتخابات با کاندیدای مشخص تاکید کرد.

محتشمی در پایان یادآور شد: به زودی جبهه اصلاح طلبان در ادامه دیدارهای انتخاباتی خود با سید محمد خاتمی دیدار خواهند کرد.

کد مطلب 1736654

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