جزئیات تصمیم جدید ستاد ویژه دریاچه ارومیه/ توقف کامل مطالعات سدسازی

مجید نامجو در گفتگو با مهر از توقف هرگونه مطالعات مربوط به سدسازی در حوزه دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: موضوع فقط مربوط به ادامه مطالعاتی است که در این منطقه انجام می شود و نه پروژه های در حال ساخت.

وزیر نیرو اظهار داشت: تصمیم ستاد ویژه دولت درباره دریاچه ارومیه این است که فعلا هرگونه مطالعه سدسازی در حوزه دریاچه ارومیه متوقف شود.

نامجو خاطر نشان کرد: هم اکنون تصمیم جدید دیگری درباره جلوگیری از ادامه خشکی در دریاچه ارومیه از سوی ستاد ویژه اتخاذ نشده است ولی کارها طبق برنامه از قبل تعیین شده، ادامه خواهد داشت.

علیرضا دایمی، سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو نیز اخیرا به مهر اعلام کرده بود کارگروه مشترکی از برخی دستگاه‌ها مانند وزارت نیرو و محیط زیست درباره نجات دریاچه ارومیه فعال است.

وی تاکید کرد: در این ستاد وزارت نیرو نیز عضویت دارد و تقسیم وظایفی برای نجات دریاچه ارومیه انجام شده است. این موضوع از 3 سال گذشته تاکنون در حال پیگیری است و به عبارتی از زمانی که فاجعه زیست محیطی در دریاچه ارومیه جدی تر شد.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، اظهار داشت: ما هم اکنون در دریاچه ارومیه خشکسالی داریم و میزان بارندگی ها نیز از 385 میلیمتر در سال به 305 میلیمتر کاهش یافته و روان آب ها نیز به میزان 45 درصد کاهش یافت، ضمن اینکه مصارف حوزه بالا رفته است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، تصریح کرد: مصارف کشاورزی و جمعیت در گذشته کمتر بود اما در حال حاضر مصارف کشاورزی از 2 میلیون تن به 8.5 میلیون تن افزایش یافت. تولید محصول کشاورزی به معنای استفاده از آب است.

وی با اشاره به اینکه رشد صنعت و کشاورزی باعث افزایش چشمگیر مصرف آب خواهد شد، افزود: تلاش می شود که با روش های مختلف از جمله باروری ابرها، انتقال آب از حوزه های مجاور به دریاچه ارومیه، مدیریت مصرف آب، کاهش برداشت آب های زیرزمینی و جلوگیری از تعارض به آب های سطحی؛ برخی برنامه های حمایتی درباره دریاچه ارومیه دنبال شود.