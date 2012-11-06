به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمد صادقی اظهار داشت: تفاهم نامه آستانه مقدسه و خانه سینمای قم در راستای تهیه و تولید برنامه‌های صوتی و تصویری از حرم مطهر می‌باشد.



وی در تشریح بندهای این تفاهم‌نامه گفت: آماده‌سازی بستر های مناسب از قبیل مکان، برق و امکانات لازم در حد توان حرم مطهر‌ جهت انجام تصویربرداری از حرم مطهر، ارائه سوژه‌های مناسب، بکر و به‌روز توسط کارشناسان حرم مطهر، نظارت کامل در تمام مراحل پیش تولید و پس از تولید، برقراری هماهنگی‌های لازم با بخش‌های مختلف حرم مطهر جهت انجام امور فیلم‌سازی به نحو شایسته و معرفی کارشناسان خبره جهت همکاری در تولید فیلم از تعهدات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) می‌باشد.



مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل آستان مقدس قم در تبیین تعهدات خانه سینمای استان قم گفت: بر اساس این تفاهم نامه خانه سینمای استان قم متعهد به ارائه فیلم‌نامه قبل از تولید جهت تأیید در شورای رسانه حرم مطهر،‌ تأمین تجهیزات تصویربرداری توسط گروه سازنده، تأمین بودجه جهت تهیه 20 پروژه فیلم کوتاه، رعایت شئونات اسلامی و مقررات آیین‌نامه تصویربرداری حرم مطهر برای تمامی عوامل تولید فیلم در حرم مطهر، تهیه منابع انسانی مورد نیاز پروژه‌ها و تحویل دی وی دی حاوی پروژه‌ یک هفته قبل از شروع دهه کرامت سال 92 به مدیر رسانه حرم مطهر شد.



وی دهه کرامت سال 91 تا یک هفته قبل از شروع دهه کرامت سال 92 را زمان اجرای این تفاهم‌نامه اعلام کرد و گفت: هزینه پروژه توسط خانه سینمای استان قم به مجریان پروژه (اعضا) پرداخت می‌گردد.



صادقی در پایان، درباره نحوه شروع کار این تفاهم‌نامه اظهار داشت: ارائه سوژه از سوی اداره امور رسانه حرم مطهر به خانه سینمای استان قم، ارائه فیلم‌نامه اعضا به شورای رسانه حرم مطهر و معرفی رابطین خانه سینمای استان قم به شورای رسانه حرم مطهر، نحوه آغاز کار اجرای این تفاهم‌نامه می‌باشد.



خاطرنشان می‌شود،‌ تفاهم نامه همکاری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) و خانه سینمای استان قم به امضای حجت‌الاسلام سید محمد صادقی، مدیر کل روابط عمومی و امرو بین الملل آستان مقدس قم و علی بیطرفان، رئیس خانه سینمای استان قم رسید.



لزوم همفکری دستگاه های فرهنگی استان در جهت تشکیل جامعه ای پویا



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: همفکری و ارائه نظرات کارآمد و موثر توسط تمامی کارشناسان و دستگاه های فرهنگی استان در جهت تشکیل جامعه ای پویا امری ضروری است.



حجت الاسلام محمدمهدی انصاری در پنجمین جلسه از کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان قم، با اشاره به مصوبات قبلی کارگروه اجتماعی و فرهنگی، بیان کرد: مصوبات جلسات قبل مواردی کارآمد و محرک فرهنگ عمومی استان قم بود که این موضوع حاصل همفکری تمامی مسئولان سطح استان است.



وی در ادامه با اشاره به لزوم ارائه موارد تاثیرگزار در رشد جامعه از جانب دستگاه استان قم به کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان، اظهار داشت: مبارزه با طلاق و اعتیاد، حفظ و ارتقاء عفاف و حجاب، اجرای برنامه های اوقات فراغت، آسان سازی ازدواج جوانان، تجلیل از ورزشکاران برتر استان و اشتغال زایی از جمله مواردی است که توسط دستگاه های سطح استان به کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان قم معرفی شده است.



معاون استاندار قم با بیان اینکه همه افراد در شکل گیری فرهنگ و اجتماعی پایدار، نقش دارند، اعلام کرد: همه افراد اجازه دارند در مورد مباحث اجتماعی ارائه نظر کنند چراکه تمامی افراد جامعه، نقش محوری در شکل گیری فرهنگ حاکم بر آن جامعه دارند.



وی در پایان سخنان خود با اشاره به تاثیر فرهنگ در شکل گیری جامعه ای پویا، عنوان کرد: مباحث اجتماعی و مشکلات و معضلات این عرصه باید با کارشناسی دقیق انجام شود و برنامه ریزی صحیح برای رفع آن مشکلات، اتخاذ شود تا با ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه، زمینه تشکیل جامعه ای پویا فراهم کرد.

