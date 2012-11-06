به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار با اعضای ستاد کنگره بزرگداشت آیت الله العظمی گلپایگانی طی سخنانی با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد علما اظهار داشت: طبق آیات و روایات لقب بقیت الله، که مشهور است برای امام عصر(عج)، تنها برای این امام همام نیست بلکه در فرهنگ اسلام علمای دین هم بقیت الله هستند البته امام زمان در بالاترین و قله این صفت است.



وی افزود: طبق آیات و روایات باید یاد علما زنده نگه داشته شود و این وظیفه‌ای است که بر عهده ماست.



این مفسر قرآن کریم با تاکید بر اینکه مشکلات جامعه را باید با احیای آثار علما برطرف کرد، مقایسه ای بین شهر نجف و مدینه انجام داد و گفت: هر چند در مدینه مرقد گرامی پیامبر اکرم(ص)، فاطمه الزهرا(س) و چهار تن از معصومین وجود دارد اما خروجی و برکات مدینه را نمی‌توان با شهر نجف که تنها یک معصوم در آن وجود دارد مقایسه کرد؛ آنچه باعث شده است تا نجف اشرف رونق بگیرد به خاطر مدیریت فقها و علما بوده است در صورتی که در مدینه شاهد این موضوع نیستیم.



آیت الله العظمی گلپایگانی نجات بخش حوزه از بحران‌ها بود



وی با بیان اینکه گرامیداشت آیت الله العظمی گلپایگانی مایه فخر است ابراز داشت: این مرجع فقید دارای مقام والای شخصیتی در همه ابعاد بودند ولی آنچه به عنوان یکی از ویژگی بارز ایشان مشهود است مدیریت منحصر به فرد این عالم ربانی در زمان بحران حوزه بود.



آیت الله جوادی آملی ادامه داد: این مرجع فقید در زمانی مدیریت حوزه ها را عهده دار بودند که کشور در تلاطم بود و حوزه‌های علمیه در بحران اساسی به سر می‌بردند؛ آن زمان ازهاری که فردی ارتشی و مقید به کشتار مردم بود در منصب نخست وزیر وجود داشت؛ در آن شرایط بحرانی که کشور دچار تلاطم بود این فقیه آگاه با صدور اطلاعیه‌ای وظعیت کشور را آرام کردند.



وی اضافه کرد: در آن زمان بنده نیز به دلیل اینکه عده‌ای در آمل قیام کرده و شهید شده بودند لذا ما نیز وصیت نامه را نوشته و به خیل این مردم پیوسته بودیم؛ با صدور این اعلامیه بنده یک نسخه آن را از طریق پسرم به فرماندار این شهر داده و گفتم حرف آخر ما این است.



به گزارش مرکز خبر حوزه، این مرجع تقلید تأکید کرد: اداره کشور درآن زمانی که امام خمینی(ره) هم در کشور حضور نداشتند کار آسانی نبود لذا بنده هر وقت یاد آن دوران و مدیریت این عالم وارسته می‌افتم از خدا می‌خواهم تا او را با انبیاء محشور نماید.