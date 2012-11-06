مسئولان به فرامین رهبری التزام عملی داشته باشند/ گفتار و نوشتار ملاک نیست

حجت الاسلام سید محمد واعظ موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هشدار مقام معظم رهبری پیرامون نکشاندن اختلافات به میان مردم، عنوان کرد: در پی نامه نگاری های صورت گرفته، مقام معظم رهبری با تدبیری که اندیشیدند از همه مسئولان و سران قوا خواستند در عین التزام و تعهدی که در مقابل نظام و ملت دارند، دست از اختلاف برداشته و با تلاش شبانه روزی زمینه رفاه و آسایش مردم را فراهم کنند.



وی در ادامه با اشاره به نامه نگاری‌های سران قوا با مقام معظم رهبری عنوان کرد: سران قوا در این نامه نگاریها اعلام کردند که به نظام و فرامین رهبری ملتزم هستند و از ایجاد اختلاف استقبال نمی کنند.



استاد حوزه علمیه ادامه داد: در این میان آنچه که باید بدان توجه شود، عمل کردن به فرامین رهبری و التزام به قانون اساسی و مراعات مصالح کشور و جلوگیری از دادن بهانه به دست دشمنان است.

حجت الاسلام واعظ موسوی ادامه داد: در نامه نگاری‌هایی هم که با مقام معظم رهبری صورت گرفت سران قوا نباید به دنبال بیان آنچه که در ذهن و ضمیر خود است، باشند بلکه باید با التزام بی چون و چرا به آنچه خواسته رهبری و مورد انتظار امت اسلامی است توجه کرده و التزام عملی خود به ولایت فقیه که از شرایط مسئولیت در نظام اسلامی است را نشان دهند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری در استان آذربایجان شرقی بیان کرد: چنانچه برخی افراد در گفته‌‌ها و نوشته‌های خود التزام به فرامین رهبری را اعلام کنند اما در عمل به مخالفت بپردازند و جامعه را به تنش کشانده و موجب تحلیل قوا شوند قطعا به گفتار و نوشتار آنها اکتفا نخواهد شد.