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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۹:۰۱

واعظ موسوی در گفتگو با مهر:

مسئولان به فرامین رهبری التزام عملی داشته باشند/ گفتار و نوشتار ملاک نیست

مسئولان به فرامین رهبری التزام عملی داشته باشند/ گفتار و نوشتار ملاک نیست

قم - خبرگزاری مهر: نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: مسئولان باید با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، التزام عملی خود را به رهنمودهای ایشان نشان دهند.

حجت الاسلام سید محمد واعظ موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هشدار مقام معظم رهبری پیرامون نکشاندن اختلافات به میان مردم، عنوان کرد: در پی نامه نگاری های صورت گرفته، مقام معظم رهبری با تدبیری که اندیشیدند از همه مسئولان و سران قوا خواستند در عین التزام و تعهدی که در مقابل نظام و ملت دارند، دست از اختلاف برداشته و با تلاش شبانه روزی زمینه رفاه و آسایش مردم را فراهم کنند.

وی در ادامه با اشاره به نامه نگاری‌های سران قوا با مقام معظم رهبری عنوان کرد: سران قوا در این نامه نگاریها اعلام کردند که به نظام و فرامین رهبری ملتزم هستند و از ایجاد اختلاف استقبال نمی کنند.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: در این میان آنچه که باید بدان توجه شود، عمل کردن به فرامین رهبری و التزام به قانون اساسی و مراعات مصالح کشور و جلوگیری از دادن بهانه به دست دشمنان است.

حجت الاسلام واعظ موسوی ادامه داد: در نامه نگاری‌هایی هم که با مقام معظم رهبری صورت گرفت سران قوا نباید به دنبال بیان آنچه که در ذهن و ضمیر خود است، باشند بلکه باید با التزام بی چون و چرا به آنچه خواسته رهبری و مورد انتظار امت اسلامی است توجه کرده و التزام عملی خود به ولایت فقیه که از شرایط مسئولیت در نظام اسلامی است را نشان دهند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری در استان آذربایجان شرقی بیان کرد: چنانچه برخی افراد در گفته‌‌ها و نوشته‌های خود التزام به فرامین رهبری را اعلام کنند اما در عمل به مخالفت بپردازند و جامعه را به تنش کشانده و موجب تحلیل قوا شوند قطعا به گفتار و نوشتار آنها اکتفا نخواهد شد.

کد مطلب 1736695

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