همه باید کمتر به دنبال دعوا، جدال و خود پسندی برویم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد یزدی در جمع تعداد زیادی از بستگان خود که با هدف احیای سنت حسنه صله ارحام در مجتمع یاوران حضرت مهدی‌(عج) قم گردهم آمده بودند، با اشاره به وضعیت فعلی کشور گفت: در شرایط فعلی باید همه صبور، مقاوم، باگذشت و تحمل باشیم و کمتر به دنبال دعوا، جدال و خود پسندی برویم.



وی افزود: خوشبختانه مقام معظم رهبری نصیحت خوبی کردند و انشاء الله همه به آن عمل کنند؛ چند روز قبل هم جلسه‌ای با دو تن از سران قوا داشتم که بر پیروی از رهبر معظم انقلاب تأکید داشت؛ به نظر من خداوند رهبرفرزانه انقلاب را برای این زمان نگه داشته است.



نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان این که امروز کشور در شرایط خاصی قرار دارد، اظهار داشت: دشمنان از اول انقلاب تا امروز برای تضعیف نظام نقشه کشیدند و هرکاری توانستند انجام دادند و لی کاری از پیش نبردند.



وی با اشاره به خاطرات خود از نا امنی‌های ابتدای انقلاب، یادآور شد: امروز کشوری امن داریم، اگر چه ممکن است اشکالاتی هم باشد؛ البته نقص همیشه بوده است.



آیت الله یزدی با بیان این که نظام با وجود فراز و نشیب‌ها، رشد داشته است، ادامه داد: اول انقلاب، مدارس سه شیفته بود و حتی برخی جاها مدرسه نداشت، ولی الحمدالله امروز مدرسه‌های زیادی داریم.



وی افزود: زندگی همه مردم بهتر شده است و کسی را نمی‌شناسم که زندگی‌اش بدتر شده باشد، افرادی هم که بهانه می‌گیرند و به قول ما غر و نق می‌زنند، وضعشان بهتر شده است.



رئیس جامعه مدرسین حوزه افزود: امروز کشور ما الهی است و همه بر اساس اسلام کار می‌کنند، خوشحالیم که کشور رهبر، مجلس، قوه قضائیه و مجریه و شورای نگهبان دارد و همه برای سربلندی نظام کار می‌کنند.



وی با تاکید بر این که مشکلات کشور حل خواهد شد، اظهار داشت: در شرایط امروز باید زندگی را ساده‌تر کنیم، چشم و هم چشمی را کنار بگذاریم و خود را به خاطر تجملات ناراحت نکنیم و کمی هم به دنبال معنویات باشیم.



آیت الله یزدی ادامه داد: این مردم صبورترین، مقاوم‌ترین و متدین‌ترین هستند و نباید به بی‌مبالاتی گوشه و کنار نگاه کنیم.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اقدامات قوه قضائیه، گفت: امروز دستگاه قضایی با مفسدین برخورد می‌کند، اما همه چیز را نمی‌توان در بوق و کرنا کرد.



صله رحم آثار دنیوی و اخروی فراوانی دارد



آیت‌الله یزدی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از برگزار کنندگان جلسه فامیلی صله ارحام، افزود: با تغییر شرایط جامعه و زندگی، فاصله‌هایی بین فامیل و بستگان ایجاد شده و برخی هم به علت این که مسئولیت‌هایی در نظام پذیرفتند، فرصت صله رحم ندارند.



وی یادآور شد: این کار که همه فامیل یک جا جمع شوند، ابتکار جالبی است که با مناسبت مورد علاقه همه ما یعنی غدیر پیوند خورده است.



رئیس جامعه مدرسین حوزه با اشاره به برکات جلسات فامیلی، گفت: در این جلسات ضمن آگاهی از مشکلات یکدیگر، در جهت رفع آنها تلاش می‌کنیم.



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله یزدی در پایان گفت: مسئولان این گونه جلسات، برای خدا کار کنند؛ چون صله رحم آثار دنیوی و اخروی فراوانی دارد.